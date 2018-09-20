Конфликт в Кенделене отразился на праздновании Дня адыга в Кабардино-Балкарии

20 сентября 2018, 17:12

Масштабное празднование Дня адыга в Кабардино-Балкарии проходит на фоне конфликта балкарцев и кабардинцев за историческую интерпретацию Канжальской битвы.

Как писал "Кавказский узел", День адыгов отмечается ежегодно 20 сентября, этот день в Кабардино-Балкарии является нерабочим. Праздник был учрежден 12 августа 2014 года указом главы КБР Юрия Кокова.

В Нальчике сегодня в честь Дня адыгов на площади Согласия перед Домом правительства КБР все желающие могут посетить подворья, организованные национально-культурными центрами Кабардино-Балкарии. На Площади Абхазии показывают тематические фильмы, запланирован праздничный концерт с участием звезд эстрады и творческих коллективов республики. В спорткомплексе "Нальчик" проходит юношеское первенство республики по самбо, а в пригороде Нальчика, поселке Кенже - конкурс песен на кабардинском языке.

Праздничные мероприятия проходят и в других городах и районах республики, передает "Интерфакс-Юг", отмечая, что 22 сентября в 12:00 на ипподроме в Нальчике стартует конноспортивный праздник с участием лошадей кабардинской и англо-кабардинской пород.

Президент Международной черкесской ассоциации Хаути Сохроков особо упомянул об отношениях с балкарцами в своем праздничном обращении. "Наш братский балкарский народ поддерживает этот праздник, как мы поддерживаем их праздники", - заявил Сохроков, слова которого приводит ТАСС.

Празднованию Дня адыга предшествовал инцидент в селе Кенделен 18 сентября. Его жители не пустили участников шествия в память о 310-летии Канжальской битвы, после чего произошли стычки. 19 сентября активисты попытались прорвать оцепление силовиков, полицейские применили слезоточивый газ. Столкновения между активистами и силовиками произошли также в селении Заюково, расположенном близ Кенделена.

Празднование Дня адыга придаст дополнительный импульс консолидации адыгского этноса, укреплению традиций добрососедства, взаимопонимания и уважения между народами КБР, заявил, в свою очередь глава региона Юрий Коков. "[Праздник] олицетворяет весь многовековой путь адыгского народа, связан с сохранением его идентичности и самобытности, с перспективами национального культурного развития адыгов, расширением и углублением сотрудничества со всеми, для кого Кабардино-Балкария является исторической родиной", - цитирует Кокова его пресс-служба.

Адыги (или черкесы) — общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов, адыгейцев. Язык имеет два литературных диалекта — адыгейский и кабардино-черкесский. Большинство адыгов двуязычны, и помимо родного языка владеют государственным языком страны проживания, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" справке о народе "Адыги". Большинство адыгов проживают за пределами России. Всего, по разным данным, в Турции, Иордании, Сирии, Ливии, Германии и других странах проживают от 5 до 7 миллионов адыгов. Балкарцы не являются адыгами, они - древнейший тюрко-язычный народ на Северном Кавказе, говорится в книге "Лев Гумилев. Энциклопедия" (издательство "Художественная литература". М., 2013). Балкарцы говорят на общем с карачаевцами языке - карачаево-балкарском, сообщается в Большой российской энциклопедии, изданной одноименным издательством в 2004 году.

"В республике собрались представители адыгов из ближайших регионов. В Нальчике и других населённых пунктах проходят массовые гулянья", - говорится в сообщении группы chp.nalchik в соцсети Instagram. Сообщение сопровождается роликом, где мужчины и женщины в черкесских национальных костюмах под звуки музыки идут по автомобильной трассе. При этом точное место съемок не указано.

"Это так трогательно. Особенно в свете таких не очень приятных событий в Кенделене", - отмечается в комментарии пользователя с ником khazhnagoevaelmira@mirkakar18.

"Вот так нужно перекрывать трассу", - говорится в другом сообщении авторов этой группы с явной отсылкой на конфликт в Кенделене и Заюково.

В преддверии праздника в республике были усилены меры безопасности, сообщает "Коммерсант".