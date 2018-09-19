19 сентября 2018, 18:37

Следствие отчиталось о поиске зачинщиков столкновений в Кенделене

Жители Кабардино-Балкарии, применившие насилие к представителям власти в селении Кенделен и пытавшиеся спровоцировать там столкновения на национальной почве, будут установлены в ближайшее время, заявил Следком.

"Кавказский узел" сообщал, что 18 сентября жители Кенделена отказались пропустить через свое село участников шествия в память о 310-летии Канжальской битвы. 18 сентября между приезжими активистами и жителями Кенделена произошли стычки, есть пострадавшие с обеих сторон. Силовики блокировали село, не позволив пройти туда людям, которые съехались поддержать участников шествия. Чтобы они не прорвали оцепление, силовики открывали огонь в воздух. Ночью местные жители организовали в селе дежурство. Сегодня активисты вновь попытались прорвать оцепление, полицейские применили против них слезоточивый газ.

Участники конного похода на гору Канжал, которые не участвовали в столкновениях, выбрали маршрут в обход Кенделена. Сегодня они спустились с горы и сообщили о том, что полностью выполнили программу похода.

Следком начал проверку в связи со вчерашними и сегодняшними событиями в Кенделене.

"Неустановленные лица, отказавшись выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, применили физические насилие в отношении представителей власти, а также пытались спровоцировать столкновение сторон, в том числе размещая в социальных сетях недостоверную информацию о происходящем, а также призывая к возбуждению ненависти и вражды по признаку национальности", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Следственного управления СКР по Кабардино-Балкарии.

В сообщении отмечается, что следователи "в ближайшее время" намерены установить зачинщиков и возбудить против них уголовные дела.

Примечание:

"В Кабардино-Балкарии не поддерживают идею создания мусульманских кварталов в городах России", "В Кабардино-Балкарии вновь начался суд по иску о ликвидации Совета старейшин балкарского народа", "Глава Кабардино-Балкарии: митинги не решают проблем народа".

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