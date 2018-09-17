Эльчин Садыгов счел жалобу прокуратуры в коллегию адвокатов необоснованной

17 сентября 2018, 23:08

Коллегия адвокатов Азербайджана начала рассмотрение жалобы прокуратуры на Эльчина Садыгова, который защищает в судах многих политзаключенных. Садыгову грозит наказание вплоть до лишения адвокатского статуса. Сам адвокат обвиняет прокуратуру в нарушении конфиденциальности его встречи с подзащитным, заявившем о пытках.

Как писал "Кавказский узел", 12 сентября мать Юниса Сафарова, обвиненного в покушении на главу Гянджи Эльмара Велиева, заявила об отстранении от защиты ее сына известного адвоката Эльчина Садыгова. По словам матери, на ее сына оказывается давление, чтобы он дал показания против адвоката. Женщина сообщила, что сыну представлено постановление об отстранении Садыгова от защиты из генпрокуратуры, в котором говорится о жалобе на Садыгова в Коллегию адвокатов.

3 июля на главу администрации Гянджи Эльмара Велиева было совершено покушение. Силовики назвали покушение терактом. Был задержан подозреваемый, 35-летний уроженец Гянджи Юнис Сафаров. 28 августа Велиев был освобожден от занимаемой должности. Сразу после задержания Сафарова в Азербайджане распространялись фотографии избитого человека, похожего на Юниса Сафарова, однако полицейские отрицали этот факт, сообщил блогер "Кавказского узла" Кямал Али в своем блоге "Ветер с Апшерона". По словам матери Сафарова, ее сына пытали более 25 дней.

Как рассказал Эльчин Садыгов корреспонденту «Кавказского узла», сегодня он был приглашен в дисциплинарную комиссию Коллегии адвокатов Азербайджана (КАА).

«Меня пригласили в дисциплинарную комиссию по жалобе из генеральной прокуратуры. Она пытается добиться наказания меня фактически за то, что я добросовестно выполнял свою работу. Это прокуратура совершила противозаконные действия, нарушив конфиденциальность встречи адвоката с подзащитным», - заявил Эльчин Садыгов. По его мнению, правоохранители ознакомились с содержанием его беседы с Сафаровым, устроив «прослушку».

В постановлении от 5 сентября, подписанном заместителем генпрокурора Рустамом Усубовым, отмечается, что Садыгов во время общения с подзащитным Сафаровым в бакинском СИЗО 14, 17 и 21 августа "с целью создания ложных основ для подачи жалобы в Европейский суд по правам человека о бесчеловечном и унижающем достоинство обращении неоднократно предлагал ему дать показания о том, что он подвергался пыткам со стороны сотрудников полиции". Садыгов требовал от Сафарова отказаться от адвоката по назначению Эльмана Агаева, говорится в постановлении. В действиях Садыгова прокуратура усмотрела "нарушение адвокатской этики", а также нарушения статей 92.10.1 (оказание воздействие на подзащитного), 92.10.4 (осуществление действия, противоречащего законным интересам подзащитного), 92.11.2 (соблюдение адвокатской этики) УПК, 18 (адвокатская этика) и закона "Об адвокатах и адвокатской деятельности". В связи с этим Усубов распорядился отстранить Садыгова от производства уголовного дела, а также обратиться в Коллегию адвокатов "для дачи оценки действиям" защитника.

По мнению адвоката, «безосновательность жалобы прокуратуры бесспорна». "Материалы дисциплинарного производства состоят только из постановления первого заместителя генпрокурора Рустама Усубова об отстранении меня от защиты Юниса Сафарова и решения обратиться в коллегию адвокатов, чтобы наказать меня. Надеюсь, что дисциплинарная комиссия и президиум коллегии адвокатов продемонстрирует объективность и справедливость и прекратят производство", - заявил Эльчин Садыгов.

Он отметил, что 10 лет работает адвокатом и ни разу не привлекался к дисциплинарной ответственности. "B этом году уже были два дисциплинарных производства на основе жалоб о нарушения мной профессиональной этики. Поскольку изложенные в жалобах факты не были подтверждены в судебных протоколах, коллегия адвокатов прекратила производство по этим жалобам", - заявил Эльчин Садыгов.

В КАА подтвердили, что против Садыгова начато дисциплинарное производство. Источник в коллегии пояснил, что, если нарушение Элтчином Садыговым норм профессиональной этики и закона об адвокатах и адвокатской деятельности не подтвердится, то производство будет прекращено.

Однако в случае выявления нарушения могут быть разные меры дисциплинарной ответственности – вынесение выговора, приостановление адвокатских полномочий на определенное время или обращение в суд о лишении статуса адвоката. При этом источник заметил, что конкретных сроков проведения расследования нет.

Инициатива наказания Садыгова за выполнение своих профессиональных обязанностей абсурдна, считает глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов.

«Если подзащитный жалуется на пытки, то адвокат должен разъяснить арестованному его права и возможности для начала юридических процедур по обжалованию бесчеловечного обращения. А то, что Юниса Сафарова пытали, не вызывает сомнений. Уже в первые дни после ареста в социальные сети попали его фото со следами насилия на лице и теле. К сожалению, в последнее время адвокатов у нас преследуют за обнародование фактов пыток», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Эльшан Гасанов.

Он напомнил, что из коллегии адвокатов был исключен Ялчин Иманов за то, что предал огласке факт пыток в Гобустанской тюрьме активиста «Мусульманского единства» Аббаса Гусейнова. «За обнародование фактов вопиющего нарушения прав своих подзащитных временно приостановлены полномочия адвокатов Фахраддина Мехтиева, Немата Керимли, Асабали Мустафаева», - продолжил Эльшан Гасанов.

22 января президиум коллегии адвокатов Азербайджана приостановил сроком на год полномочия адвоката Фахраддина Мехтиева. Ему вменили передачу в СМИ заочного интервью, взятого у подзащитного, бывшего главы "Международного банка Азербайджана" Джахангира Гаджиева. 23 апреля коллегия приняла решение о приостановлении на один год полномочий известных адвокатов Асабали Мустафаева и Немата Керимли. Это решение было принято на основе представления первого заместителя генерального прокурора Рустама Усубова.

При этом Гасанов обратил внимание на то, что Эльчин Садыгов защищал и продолжает защищать многих арестованных журналистов и активистов, выиграл целый ряд дел в ЕСПЧ. Видимо, правоохранители пытаются устранить еще одного не угодного адвоката, заметил активист.

«Эльчин Садыгов в настоящее время является защитником целого ряда политзаключенных – журналистов Афгана Мухтарлы, Зии Асадлы, оппозиционеров Гезяль Байрамлы и Орхана Бахышлы, активистов Гияса Ибрагимова и Байрама Мамедова. Он один из немногих адвокатов в стране, специализирующихся в области защиты прав медиа», - отметил правозащитник.

В защиту прав Садыгова ранее выступил его коллега адвокат Джавад Джавадов. Он указал корреспонденту "Кавказского узла" на то, что прокуратура сама «признает, что комнаты общения адвоката со своим подзащитным прослушивалась», что является нарушением конфиденциальности общения адвоката с подзащитным.

"Кавказский узел" публикует материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также размещена статья "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".