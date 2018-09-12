Мать обвиняемого в покушении на мэра Гянджи заявила о давлении на сына и его адвоката

12 сентября 2018, 02:14

Мать Юниса Сафарова, обвиненного в покушении на главу Гянджи Эльмара Велиева, заявила об отстранении от защиты ее сына известного адвоката Эльчина Садыгова. По словам матери, на ее сына оказывается давление, чтобы он дал показания против адвоката.

Как писал "Кавказский узел", 3 июля на главу администрации Гянджи Эльмара Велиева было совершено покушение. Силовики назвали покушение терактом. Был задержан подозреваемый, 35-летний уроженец Гянджи Юнис Сафаров. 28 августа Велиев был освобожден от занимаемой должности.

10 июля около 200 человек собрались у здания городской администрации в Гяндже. Участники акции протеста потребовали расследовать действия не только нападавших, но и самого Велиева. Полицейские пресекли митинг, применив силу. В ходе столкновения с протестующими погибли два офицера полиции. По данным на 30 июля, 61 человек, подозреваемый в участии в беспорядках, арестован, еще 13 человек объявлены в розыск. Пятеро были убиты при задержании.

Мать Сафарова Лейлаханум Исмайлова 11 сентября разослала представителями СМИ Азербайджана «Обращение к общественности».

«3 июля 2018 г. мой сын Юнис Сафаров, не выдержав угнетения народа главой исполнительной власти (речь о мэре Гянджи Эльмаре Велиеве - прим. "Кавказского узла"), как шаг отчаяния, совершил на него нападение. После этого моего сына подвергали страшным пыткам, его фотографировали и, чтобы причинить нам боль, распространяли (снимки) в социальных сетях. Мы обращались к нескольким адвокатам для защиты прав моего сына, но они отказывались браться за работу, заявляя, что это «опасное дело», - написала Исмайлова.

В Азербайджане распространяются фотографии избитого человека, похожего на Юниса Сафарова, однако полицейские отрицают этот факт, сообщил ранее блогер "Кавказского узла" Кямал Али в своем блоге "Ветер с Апшерона". "Мужчина на полу, с разбитым в кровь лицом, очень похож на фотографию из паспорта Юниса Сафарова. Видел также фотоколлажи, на которых Юнис стреляет в главу города Эльмара Велиева. Сети полны восхвалениями Юниса […] Пресс-служба МВД опровергает сообщения об избиении Сафарова. В полиции утверждает, что на разошедшихся фотографиях изображен не стрелявший в Велиева. К тому же трудно представить, что кто-то мог фотографировать в полиции избитого Сафарова, а потом распространить эти фото в сети", - написал 4 июля Кямал Али.

По словам женщины, ее сына более 25 дней пытали.

«По имеющейся у нас достоверной информации, его каждый день пытали, пуская ток через привязываемые на большой палец руки провода. Таким способом его заставили подписывать все надуманные... показания», - заявила мать обвиняемого.

По ее словам, 23 июля семья подписала договор с адвокатом Эльчином Садыговым, который на следующий день направил своей ордер в Следственное управление по тяжким преступлениям генеральной прокуратуры.

Несмотря на то, что ордер поступил в указанное управление 27 июля, адвокату Садыгову не позволяли приступить к делу и оказывали на него давление, чтобы он отказался от защиты, заявила Исмайлова.

По ее словам, заявление Садыгова в Насиминский районный суд о нарушении прав Сафаров, его незаконном содержании в ГУБОП было отозвано путем подделки подписи защитника.

«Только на 21-й день 13 августа адвокату позволили встретиться с моим сыном, и у нас появилась надежда, что его больше не будут пытать. 1 сентября мой сын дал адвокату показания, что после задержания подвергался пыткам..., был избит... После этого на адвоката усилилось давления, и ему даже угрожали смертью, если он не откажется от защиты», - пишет Исмайлова.

По ее словам, 6 сентября Сафарову было представлено постановление об отстранении адвоката Садыгова от защиты за подписью первого заместителя генерального прокурора Рустама Усубова (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

«Из этого постановления следует, что конфиденциальные беседы адвоката с моим сыном в СИЗО прослушивались. В этом решении говорится, что, якобы, адвокат Эльчин Садыгов «принуждал» моего сына дать показания о «пытках», чтобы «создать основания для подачи жалобы в Европейский суд по правам человека». Во-первых, адвокат не давал таких советов моему сыну. Во-вторых, у моего сына появилась надежда на объективную защиту на профессиональном уровне, и он дал ему правдивые показания», - пишет Исмайлова.

Более того, из постановления первого заместителя генерального прокурора становится ясным, что на Садыгова подана жалоба в Коллегию адвокатов для его наказания.

По словам матери Сафарова, в настоящее время ее сына подвергают физическому воздействию для дачи показаний против Садыгова.

Исмайлова также пишет, что ее сыну запретили встречи, телефонные разговоры с семьей, получение передач, в том числе средств гигиены и одежды.

«Я надеюсь, что всем этим беззакониям против нашего адвоката будет положен конец. Я призываю всех совестливых адвокатов присоединиться в защите моего сына, осудить беззакония против его адвоката», - заявила в заключение Исмайлова.

Заместитель генпрокурора обвинил адвоката Садыгова в нарушении адвокатской этики

В постановлении "Об отстранении адвоката от производства уголовного дела" от 5 сентября, подписанном заместителем генерального прокурора Азербайджана Рустамом Усубовым, отмечается, что адвокат Садыгов во время общения со своим подзащитным Сафаровым в Бакинском СИЗО 14, 17 и 21 августа «с целью создания ложных основ для подачи жалобы в Европейский суд по правам человека о бесчеловечном и унижающем достоинство обращении, неоднократно предлагал ему дать показания о том, что он подвергался пыткам со стороны сотрудников полиции».

Садыгов требовал от Сафарова отказаться от адвоката по назначению Эльмана Агаева, говорится в постановлении.

Первый заместитель генерального прокурора усмотрел в действиях Садыгова «нарушение адвокатской этики», статьи 92.10.1 (оказывать воздействие на подзащитного), 92.10.4 (осуществлять какое-либо действие, противоречащее законным интересам подзащитного), 92.11.2 (соблюдение адвокатской этики) УПК и статьи 18 (адвокатская этика) закона «Об адвокатах и адвокатской деятельности».

В связи с вышеуказанным Усубов распорядился отстранить Садыгова от производства уголовного дела, а также обратиться в Коллегию адвокатов «для дачи оценки действиям» защитника.

Была нарушена конфиденциальности общения адвоката с подзащитным

Беседы защитника с Сафаровым в СИЗО прослушивались, считает коллега Садыгова, адвокат Джавад Джавадов.

«Прокуратура отстранила Эльчина Садыгова от защиты Юниса Сафарова и по содержанию решения признает, что комнаты общения адвоката со своим подзащитным прослушивалась. Это нарушение конфиденциальности общения адвоката с подзащитным. Я протестую против этого беззакония. Прослушивание беседы Эльчина Садыгова со своим подзащитным Юнисом Сафаровым в комнате общения адвокатов с арестованным противоречит Конституции, закону «Об адвокатах и адвокатской деятельности», - заявил Джавадов корреспонденту "Кавказского узла".

"Это обстоятельство должно быть со всей серьезностью расследованы полномочными государственными органами", - также отметил он.

Дело против Садыгова нужно, чтобы оставить политзаключенных без защиты

«Информация о пытках поступают от родных и других арестованных по Гянджинским событиям», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" координатор Центра защиты политзаключенных Огтай Гюльалыев.

"Люди боятся предавать это огласке, дабы «не навредить еще больше». Что касается Юниса Сафаров, то его фото со следами насилия уже попало в социальные сети в первые дни после ареста. Затем его показали по ТВ. Он отрицал насилие, а по официальной версии получил телесные повреждения, когда оказал сопротивление при задержании. Но это опровержение выглядело не правдоподобно. Этому можно было бы поверить, если бы к Сафарову пустили правозащитников, и он пообщался с ними конфиденциально", - сказал он.

Он также отметил, что Эльчин Садыгов известен, как защитник политзаключенных.

"Возможно, дело Сафарова нужно для отстранения его от адвокатуры и оставления без защиты политзаключенных», - сказал правозащитник.

Гюльалыев считает, что давление на Сафарова и его изоляция могут быть связаны с официальной версией о том, что нападение на главу Гянджи и последующие протесты в городе были делом рук религиозных радикалов, а также для того, чтобы скрыть недовольство населения в связи с беззаконием чиновников и социальными проблемами.

Распоряжение о снятии Велиева с должности мэра Гянджи запоздало как минимум на пять лет, считает глава Института общественной политики Бахтияр Гаджиев, выросший в Гяндже и хорошо знакомый с ситуацией в городе. "Неужели было сложно прислушаться жалобам, поступающим из Гянджи на грубость Велиева, оскорбление им людей, его пренебрежительное отношение к проблемам населения?" – ранее сказал Гаджиев корреспонденту "Кавказского узла".

Гюльалыев также напомнил, что за последние десять месяцев были прекращены полномочия ряда защитников политзаключенных, или же они были временно отстранены от работы. Речь об адвокатах Ялчине Иманове, Ираде Джавадовой, Фахраддине Мехтиеве, Немате Керимли, Асабали Мустафаеве.

Эльчин Садыгов является адвокатом журналистов Афгана Мухтарлы, Зии Асадлы, оппозиционеров Гезяль Байрамлы и Орхана Бахышлы, активистов Гияса Ибрагимова и Байрама Мамедова.

Адвокат Эльчин Садыгов оказался недоступным для комментариев. "Кавказский узел" не располагает комментариями сотрудников генеральной прокуратуры относительно постановления заместителя генпрокурора. В аппарате Коллегии адвокатов воздержались от комментариев корреспонденту "Кавказского узла" относительно обращения генпрокуратуры.

Случаи преследования активистов в регионах Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" содержится материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".