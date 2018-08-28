Мэр Гянджи отправлен в отставку после покушения и протестов жителей

28 августа 2018, 21:20

Президент Азербайджана снял Эльмара Велиева с поста руководителя второго по величине города страны, Гянджи, где протесты против мэра привели к столкновениям с полицией и человеческим жертвам.

Как писал "Кавказский узел", 3 июля на главу администрации Гянджи Эльмара Велиева было совершено покушение. Силовики назвали покушение на Велиева терактом. Был задержан подозреваемый, 35-летний уроженец Гянджи Юнис Сафаров.

10 июля около 200 человек собрались у здания городской администрации в Гяндже. Участники акции протеста потребовали расследовать действия не только нападавших, но и самого Велиева. Полицейские пресекли митинг, применив силу. В ходе столкновения с протестующими погибли два офицера полиции. По данным на 30 июля, 61 человек, подозреваемый в участии в беспорядках, арестован, еще 13 человек объявлены в розыск. Пятеро были убиты при задержании.

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Эльмара Велиева от должности главы исполнительной власти Гянджи. Причины смещения Велиева с этого поста в распоряжении не указаны, передает корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, что в ночь на 6 июля раненый Эльмар Велиев, по словам родных, уехал на лечение в Израиль.

На видео, опубликованном 25 августа на Yotube-канале ALOV TV, Эльмар Велиев самостоятельно передвигается. В комментарии к этим кадрам утверждается, что он поправился.

Распоряжение о снятии Велиева запоздало как минимум на пять лет, считает глава Института общественной политики Бахтияр Гаджиев, выросший в Гяндже и хорошо знакомый с ситуацией в городе. "Неужели было сложно прислушаться жалобам, поступающим из Гянджи на грубость Велиева, оскорбление им людей, его пренебрежительное отношение к проблемам населения?", - сказал Гаджиев корреспонденту "Кавказского узла".

Тем не менее, он положительно оценил решение об отставке Велиева. "Как бы то ни было, обновление руководства городом - позитивный шаг. И вообще, после этого главы администрации, наверное, поймут, что надо служить гражданам, а не попирать их права", - считает Гаджиев.

Новым главой Гянджи назначен член правящей партии "Ени Азербайджан" Ниязи Байрамов, последние шесть лет руководивший крупным энергетическим и промышленным городом Азербайджана – Мингячевиром. Ранее он являлся заместителем главы Сабаильского района Баку, прослужил в органах таможни и МЧС, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Источник, близкий к правящим кругам Азербайджана, охарактеризовал Байрамова как "исполнительного бесконфликтного чиновника". "В Мингячевире Байрамов был сосредоточен на работах по благоустройству или улучшению городской инфраструктуры. Он не вмешивался в дела бизнеса и промышленных предприятий. Видимо, те же задачи перед ним поставлены и в Гяндже. По крайней мере, Байрамов человек другой культуры, и раздражать людей на пустом месте не будет", - сказал источник корреспонденту "Кавказского узла".