Эльгиз Садыглы пожаловался на пытки после задержания

01 марта 2018, 02:08

Брат азербайджанского активиста Турада Садыглы Эльгиз, арестованный на 30 суток, сообщил в суде, что силовики избивали его. Суд отклонил апелляцию на арест Эльгиза Садыглы.

Как писал "Кавказский узел", полиция 23 февраля задержала в Баку брата проживающего в Европе активиста Турада Садыглы. Суд назначил Эльгизу Садыглы административный арест на 30 суток.

Активист Даянат Бабаев 24 февраля пришел в изолятор поинтересоваться судьбой задержанного Эльгиза Садыглы и был обвинен в неподчинении полиции. После беседы с силовиками Бабаев получил штраф.

Бакинский апелляционный суд рассмотрел 28 февраля жалобу защиты Эльгиза Садыглы на его арест и оставил его в силе, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

На судебном заседании Эльгиз Садыглы заявил о пытках, рассказал отец арестованного Аловсат Садыглы. По словам мужчины, его сына в течение четырех дней держали в подразделении одной из силовых структур, хотя после решения об аресте его должны были перевести в изолятор для административно арестованных.

«Четыре дня от нас скрывали место содержания моего сына. Только после того, как я пожаловался в Бакинский офис Международного комитета Красного Креста Эльгиза 27 февраля перевели в изолятор и в тот же день мне позволили встретиться с ним. Я видел сына в течение пяти минут, он успел рассказать, что силовики били его. У Эльгиза болели внутренние органы. Сегодня [28 февраля] в апелляционном суде Эльгиз рассказал о пытках, но судья проигнорировал его слова. Судьи совещались всего две минуты и потом судья зачитал решение на трех листах», - рассказал Аловсат Садыглы корреспонденту «Кавказского узла».

Отец уверен, что его Эльгиза преследуют из-за деятельности его брата. «Эльгиза наказывают за Турада, за его политические взгляды и деятельность за рубежом. Но Турад, находясь за рубежом, не нарушает законов Азербайджана. Кроме того, брат не должен быть в ответе за брата», - подчеркнул он.

Садыглы вменяют два правонарушения - незаконный оборот наркотиков в количестве, достаточном для личного потребления (статья 206 КоАП Азербайджана) и неподчинение законным требованиям представителя полиции (статья 535.1 КоАП Азербайджана), рассказала адвокат Зибейда Садыгова корреспонденту «Кавказского узла».

«Однако никаких достоверных доказательств его виновности не было представлено, все основано на показаниях самих сотрудников полиции. Мы представили доказательства, что полиция взяла под наблюдение дом еще 18 февраля - то есть они искали Эльгиза Садыглы несколько дней, но он оставался в другом месте и в итоге его забрали с улицы в другой части города. Сам Эльгиз сказал, что все написанное в протоколе вымысел», - сказала адвокат.

Она также указала, что арестованный жаловался на пытки. «Мой подзащитный жаловался на пытки, боли внутренних органов, выглядел вялым и бледным», - сказала Зибейда Садыгова. Она добавила, что после отказа в апелляции обжаловать решение об аресте нельзя.

«По административным делам апелляционный суд является высшей инстанцией и больше обжаловать решение об аресте невозможно. Но в перспективе можно обратиться в Европейский суд по правам человека, добиваться признания нарушения прав Эльгиза Садыглы и выплаты ему компенсации», - отметила защитник.

Адвокат сообщила, что обратится в прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело по факту пыток. В случае отказа в возбуждении дела это решение будет приложено заявлению в ЕСПЧ, заключила она.

В Бакинском апелляционном суде корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что жалоба на арест Садыглы отменена. Представители МВД Азербайджана отказались комментировать заявление Садыглы о пытках, сославшись на отсутствие информации.

"Кавказский узел" также писал, что экс-член партии "Мусават", редактор портала "Свободное слово" Аловсат Садыглы и его сын Эльгиз Садыглы были задержаны 13 февраля 2015 года в Азербайджане по подозрению в неповиновении сотрудникам полиции и хранении наркотиков. Аловсата Садыглы днем позже освободили из-под стражи, так как суд не признал его виновным, а Эльгизу Садыглы суд избрал меру пресечения - содержание под стражей. Защита обжаловала решение и добилась его помещения под домашний арест.

Эльгизу Садыглы было предъявлено обвинение по статье 234.1 (незаконные приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в количестве, превышающем необходимое для личного потребления). Впоследствии он получил два года условно.

Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа, освещаемые "Кавказским узлом", собраны на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".