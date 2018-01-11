11 января 2018, 10:41
Азербайджанцы на акции в Киеве потребовали защитить их от криминала
Представители азербайджанской общины 10 января провели митинг у здания МВД Украины в Киеве, требуя расследовать преступления в отношении азербайджанцев-бизнесменов. Украинская полиция пообещала принять все необходимые меры.
На митинг в Киеве вышли 150 человек
Представители азербайджанской общины 10 января у здания министерства внутренних дел Украины в Киеве призвали правоохранительные органы противодействовать злоумышленникам, которые оказывают давление на азербайджанцев на Украине, совершают похищения бизнесменов из числа их земляков.
Участники акции держали плакаты с надписями: "Я хочу вкладывать инвестиции в Украину, но это опасно", "90-е возвращаются", "Мы против бандитизма на Украине. Защитите наши жизни".
Участниками акции стали около 150 человек, передает агентство "Интерфакс-Украина".
В полиции пообещали установить похитителей предпринимателя
Протестующие азербайджанцы на акции 10 января выразили свое недовольство в связи с тем, что похищение 11 декабря 2017 года члена азербайджанской диаспоры предпринимателя Хикмета Абдуллаева не раскрыто, сообщили в Объединенном конгрессе азербайджанцев Украины. По его данным, акции прошли в разных городах и областях Украины с участием сотен активистов диаспоры.
Митинг в Киеве завершился принятием резолюции, адресованной МВД Украины. В ней говорится, что за период, прошедший с назначения Арсена Авакова министром внутренних дел (с февраля 2014 года, – прим. "Кавказского узла"), были похищены более 20 азербайджанских бизнесменов и их детей, участились случаи покушения на известных азербайджанцев, а уголовные дела по этим фактам раскрыты не были.
После двухчасовой акции заместитель главы национальной полиции Украины Димитро Кравченко принял председателя верховного меджлиса Конгресса азербайджанцев Украины Акифа Гюльмамедова и председателя Молодежного объединения азербайджанцев Украины Ильхаму Аллахвердиеву. На встрече Кравченко сказал, что расследование похищения Хикмета Абдуллаева взято под строгий контроль, а также, что правоохранители уже вышли на след преступной группировки, передает АПА.
О своем недовольстве работой правоохранительных органов Украины 10 января заявили и в международном альянсе "Азербайджан - Украина".
"Мы обратились с письмами к генпрокурору Украины Юрию Луценко, министру внутренних дел Арсену Авакову и в Государственную службу безопасности Украины по поводу похищения азербайджанцев на Украине и оказания давления на предпринимателей", - рассказал председатель альянса Эльмар Мамедов.
По его словам, альянс также обратился ко всем мэрам и городским начальникам полиции, чтобы они держали этот вопрос под контролем. "Мы связались с ними. Нам ответили, что для решения вопроса принимаются меры, о результатах сообщат в ближайшее время", - сообщил Эльмар Мамедов. Он также отметил, что протесты азербайджанцев Украины дадут результаты, передает портал Vesti.Az.
Митинг азербайджанцев 10 января в Киеве уже не первый
В сентябре 2016 года азербайджанцы на Украине также выходили на митинг с требованиями к украинским правоохранителям защитить их от криминала.
Они отмечали, что за последнее время в различных городах страны были разгромлены и сожжены рестораны, угнаны шесть дорогих автомашин, принадлежащих 12 предпринимателям из Азербайджана, а летом 2016 года на Украине были похищены пять азербайджанских бизнесменов, двое из которых впоследствии были отпущены за выкуп, передает Meydan.Tv.
Перед акцией протеста в сентябре 2016 года также сообщалось, что участились случаи необоснованного требования у азербайджанцев виз на погранично-пропускных пунктах Украины, передает РИА "Новости".
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