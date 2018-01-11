Митинг представителей азербайджанской общины у здания МВД Украины в Киеве. 10 января 2017 года. Фото: пресс-служба представителей азербайджанской общины https://minval.az/news/123754143

11 января 2018, 10:41

Азербайджанцы на акции в Киеве потребовали защитить их от криминала

Представители азербайджанской общины 10 января провели митинг у здания МВД Украины в Киеве, требуя расследовать преступления в отношении азербайджанцев-бизнесменов. Украинская полиция пообещала принять все необходимые меры.

На митинг в Киеве вышли 150 человек

Представители азербайджанской общины 10 января у здания министерства внутренних дел Украины в Киеве призвали правоохранительные органы противодействовать злоумышленникам, которые оказывают давление на азербайджанцев на Украине, совершают похищения бизнесменов из числа их земляков.

Участники акции держали плакаты с надписями: "Я хочу вкладывать инвестиции в Украину, но это опасно", "90-е возвращаются", "Мы против бандитизма на Украине. Защитите наши жизни".

Участниками акции стали около 150 человек, передает агентство "Интерфакс-Украина".

В полиции пообещали установить похитителей предпринимателя

Протестующие азербайджанцы на акции 10 января выразили свое недовольство в связи с тем, что похищение 11 декабря 2017 года члена азербайджанской диаспоры предпринимателя Хикмета Абдуллаева не раскрыто, сообщили в Объединенном конгрессе азербайджанцев Украины. По его данным, акции прошли в разных городах и областях Украины с участием сотен активистов диаспоры.

Митинг в Киеве завершился принятием резолюции, адресованной МВД Украины. В ней говорится, что за период, прошедший с назначения Арсена Авакова министром внутренних дел (с февраля 2014 года, – прим. "Кавказского узла"), были похищены более 20 азербайджанских бизнесменов и их детей, участились случаи покушения на известных азербайджанцев, а уголовные дела по этим фактам раскрыты не были.

После двухчасовой акции заместитель главы национальной полиции Украины Димитро Кравченко принял председателя верховного меджлиса Конгресса азербайджанцев Украины Акифа Гюльмамедова и председателя Молодежного объединения азербайджанцев Украины Ильхаму Аллахвердиеву. На встрече Кравченко сказал, что расследование похищения Хикмета Абдуллаева взято под строгий контроль, а также, что правоохранители уже вышли на след преступной группировки, передает АПА.

О своем недовольстве работой правоохранительных органов Украины 10 января заявили и в  международном альянсе "Азербайджан - Украина".

"Мы обратились с письмами к генпрокурору Украины Юрию Луценко, министру внутренних дел Арсену Авакову и в Государственную службу безопасности Украины по поводу похищения азербайджанцев на Украине и оказания давления на предпринимателей", - рассказал председатель альянса Эльмар Мамедов.

По его словам, альянс также обратился ко всем мэрам и городским начальникам полиции, чтобы они держали этот вопрос под контролем. "Мы связались с ними. Нам ответили, что для решения вопроса принимаются меры, о результатах сообщат в ближайшее время", - сообщил Эльмар Мамедов. Он также отметил, что протесты азербайджанцев Украины дадут результаты, передает портал Vesti.Az.

Митинг азербайджанцев 10 января в Киеве уже не первый  

В сентябре 2016 года азербайджанцы на Украине также выходили на митинг с требованиями к украинским правоохранителям защитить их от криминала.

Они отмечали, что за последнее время в различных городах страны были разгромлены и сожжены рестораны, угнаны шесть дорогих автомашин, принадлежащих 12 предпринимателям из Азербайджана, а летом 2016 года на Украине были похищены пять азербайджанских бизнесменов, двое из которых впоследствии были отпущены за выкуп, передает Meydan.Tv.

Перед акцией протеста в сентябре 2016 года также сообщалось, что участились случаи необоснованного требования у азербайджанцев виз на погранично-пропускных пунктах Украины, передает РИА "Новости".

Новости о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

Примечание:

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