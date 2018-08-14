Сотрудники спецслужб Азербайджана. Фото: mətbuat xidməti, https://ru.sputnik.az/incidents/20180721/416319020/sgb-azerbaijan-prestupnik-gjandzha-likvidacija.html

14 августа 2018, 03:18

В Азербайджане убит участник беспорядков в Гяндже 

Правоохранительные органы сообщили об убийстве подозреваемого в участии в беспорядках в Гяндже. Убитый, как заявляют сотрудники силовых структур Азербайджана, исповедовал радикальные религиозные взгляды. Он стал пятым, кого силовики убили после беспорядков в Гяндже.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 июля на главу исполнительной власти города Эльмара Велиева было совершено покушение. Силовики назвали покушение на Велиева терактом. Был задержан подозреваемый, 35-летний уроженец Гянджи Юнис Сафаров. 10 июля около 200 человек собрались у здания городской администрации в Гяндже Участники акции протеста потребовали расследовать действия не только нападавших, но и самого Велиева. Полицейские пресекли митинг, применив силу. В ходе столкновения с протестующими погибли два офицера полиции. По данным на 30 июля, 61 человек, подозреваемый в участии в беспорядках, арестован, еще 13 человек объявлены в розыск. Четверо были убиты при задержании

Пятый подозреваемый был убит в Сумгаите. Операция производись 10 августа, однако информация о ней появилась только 13 августа.

Мураз Рагимов (1989 года рождения) был убит при оказании вооруженного сопротивления, со ссылкой на релиз МВД сообщает contact.az.

По данным правоохранительных органов, он планировал убить имама Гянджи во время праздника Ашура, который будет отмечаться в сентябре.

Мураз Рагимов ранее был осужден за хранение гранаты. Находясь в исправительном учреждении, он примкнул к запрещенному в стране движению "Мусульманское единство". Отбывая срок в исправительном учреждении, Рагимов повторно был привлечен к уголовной ответственности, и осужден за хранение запрещенного предмета, со ссылкой на источники в правоохранительных органах информирует "Тренд". 

Комментариев от родственников или представителей Мураза Рагимова в связи с сообщением силовиков пока не поступало.

Лидер движения "Мусульманское единство" Талех Багирзаде и 17 его сторонников осуждены за организацию беспорядков, которые начались в Нардаране после проведенной в ноябре 2015 года силовиками операции. Итогом беспорядков стала гибель семи человек, в том числе двоих полицейских. "Кавказский узел" в справочном материале "Нардаран" попытался разобраться в ситуации, которая сложилась в поселке к настоящему времени, проследив историю конфликта между светскими властями и религиозными деятелями, отмеченного протестами, арестами и кровавыми столкновениями.

Напомним, что ранее движение "Мусульманское единство", ушедшее в подполье из-за массового преследования его активистов, заявило, что власти пытаются искусственно связать события в Гяндже с организацией. "Сдержанное и терпеливое поведение [представителей] движения не позволило сделать это, но отдельные члены "Мусульманского единства", тем не менее, были избраны мишенями", - сказано в заявлении. Убийства подозреваемых по "гянджинскому делу" вызваны стремлением властей "нагнетать страх в обществе", заявило движение.

Расследование "гянджинского дела" вызывает тревогу, так как следствие ведется непрозрачно, заявили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники

Примечание:

"Беспорядки в Гяндже подняли вопрос о замене светской оппозиции религиозными радикалами", "Названы имена подозреваемых в убийстве азербайджанских силовиков", "14 человек арестованы в Азербайджане за публикации в соцсетях".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

14 августа 2018, 09:59

14 августа 2018, 08:58

14 августа 2018, 08:18

  • Адвокат уточнил причину ареста Седы Дудуркаевой

    Арест в Стамбуле Седы Дудуркаевой, дочери бывшего главы миграционной службы по Чечне, вызван подозрениями в использовании фальшивого паспорта, а не в связях с сирийскими боевиками, сообщил ее адвокат.

14 августа 2018, 07:09

14 августа 2018, 06:06

  • Гособвинитель запросил восемь лет колонии для Абдулмалика Албагачиева

    В ходе прений в суде по делу Абдулмалика Албагачиева обвинитель не стал ссылаться на имеющиеся в деле признательные показания подсудимого, который сам отказался от них, объяснив, что подвергся пыткам. Защита в ответ заявила об отсутствии каких-либо законных доказательств причастности Абдулмалика Албагачиева к сирийским боевикам, а также к найденной у него силовиками "хаттабке".

Темы дня

События дня

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Аналитика

Все статьи

Инфографика

Все справки

Новости

Все новости