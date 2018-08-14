В Азербайджане убит участник беспорядков в Гяндже 

14 августа 2018, 03:18

Правоохранительные органы сообщили об убийстве подозреваемого в участии в беспорядках в Гяндже. Убитый, как заявляют сотрудники силовых структур Азербайджана, исповедовал радикальные религиозные взгляды. Он стал пятым, кого силовики убили после беспорядков в Гяндже.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 июля на главу исполнительной власти города Эльмара Велиева было совершено покушение. Силовики назвали покушение на Велиева терактом. Был задержан подозреваемый, 35-летний уроженец Гянджи Юнис Сафаров. 10 июля около 200 человек собрались у здания городской администрации в Гяндже Участники акции протеста потребовали расследовать действия не только нападавших, но и самого Велиева. Полицейские пресекли митинг, применив силу. В ходе столкновения с протестующими погибли два офицера полиции. По данным на 30 июля, 61 человек, подозреваемый в участии в беспорядках, арестован, еще 13 человек объявлены в розыск. Четверо были убиты при задержании.

Пятый подозреваемый был убит в Сумгаите. Операция производись 10 августа, однако информация о ней появилась только 13 августа.

Мураз Рагимов (1989 года рождения) был убит при оказании вооруженного сопротивления, со ссылкой на релиз МВД сообщает contact.az.

По данным правоохранительных органов, он планировал убить имама Гянджи во время праздника Ашура, который будет отмечаться в сентябре.

Мураз Рагимов ранее был осужден за хранение гранаты. Находясь в исправительном учреждении, он примкнул к запрещенному в стране движению "Мусульманское единство". Отбывая срок в исправительном учреждении, Рагимов повторно был привлечен к уголовной ответственности, и осужден за хранение запрещенного предмета, со ссылкой на источники в правоохранительных органах информирует "Тренд".

Комментариев от родственников или представителей Мураза Рагимова в связи с сообщением силовиков пока не поступало.

Лидер движения "Мусульманское единство" Талех Багирзаде и 17 его сторонников осуждены за организацию беспорядков, которые начались в Нардаране после проведенной в ноябре 2015 года силовиками операции. Итогом беспорядков стала гибель семи человек, в том числе двоих полицейских. "Кавказский узел" в справочном материале "Нардаран" попытался разобраться в ситуации, которая сложилась в поселке к настоящему времени, проследив историю конфликта между светскими властями и религиозными деятелями, отмеченного протестами, арестами и кровавыми столкновениями.

Напомним, что ранее движение "Мусульманское единство", ушедшее в подполье из-за массового преследования его активистов, заявило, что власти пытаются искусственно связать события в Гяндже с организацией. "Сдержанное и терпеливое поведение [представителей] движения не позволило сделать это, но отдельные члены "Мусульманского единства", тем не менее, были избраны мишенями", - сказано в заявлении. Убийства подозреваемых по "гянджинскому делу" вызваны стремлением властей "нагнетать страх в обществе", заявило движение.

Расследование "гянджинского дела" вызывает тревогу, так как следствие ведется непрозрачно, заявили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.