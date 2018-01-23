Адвокат в Баку лишен полномочий за передачу в СМИ интервью подзащитного

23 января 2018, 02:09

В Азербайджане сроком на год приостановлены полномочия адвоката Фахраддина Мехтиева. Он наказан за передачу в СМИ интервью своего подзащитного, бывшего главы ОАО "Международный банк Азербайджана" Джахангира Гаджиева. Приостановка полномочий Мехтиева связана с тем, что он является защитником многих политзаключенных, заявил общественный деятель Огтай Гюльалыев.

Как писал "Кавказский узел", бывший председатель правления ОАО "Международный банк Азербайджана" Джахангир Гаджиев был задержан и заключен под стражу 5 декабря 2015 года. Его супруга Замира Гаджиева, объявленная в розыск, арестована заочно. 23 июня Джахангиру Гаджиеву и еще семи фигурантам дела были предъявлены обвинения в хищении у МБА в общей сложности более 211 миллионов манатов. В октябре 2016 года Гаджиев был приговорен к 15 годам лишения свободы. Реальные сроки получили еще трое обвиняемых, четверо осуждены условно.

Президиум коллегии адвокатов Азербайджана приостановил сроком на год полномочия адвоката Фахраддина Мехтиева, передает корреспондент "Кавказского узла".

Такое решение президиум принял 22 января на заседании без участия самого Мехтиева, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сам адвокат.

Представление о рассмотрении дисциплинарной ответственности Мехтиева и другого адвоката, Агиля Лаиджева, внес первый заместитель генерального прокурора Азербайджана Рустам Усубов, рассказал Фахраддин Мехтиев.

"Нам вменяют передачу в СМИ заочного интервью, взятого у нашего подзащитного, бывшего главы "Международного банка Азербайджана" Джахангира Гаджиева, осужденного на 15 лет лишения свободы. Рустам Усубов усмотрел в публикации этого интервью в сентябре прошлого года в СМИ "разглашение тайны следствия". Однако это несостоятельный аргумент. В отношении Гаджиева на тот момент уже завершились следствие и суд, он уже был приговорен к 15 годам лишения свободы, и апелляционная инстанция оставила в силе это решение. Агиль Лаиджев вовсе был не при чем, он не имел отношения к интервью. Тем не менее, президиум коллегии адвокатов без нашего участия сегодня рассмотрел вопрос и постановил приостановить мои полномочия сроком на год, а Лаиджеву вынесен выговор", - сказал адвокат.

В интервью сайту ovqat.com 22 сентябре 2017 года Джахангир Гаджиев раскритиковал политику правительства в отношении банков и предпринимательства и в особенности резко высказался в адрес министра финансов Самира Шарифова. Гаджиев заявил, что неправильная финансовая политика по вине Шарифова привела к восстановлению "черного валютного рынка" и кризису банковской системы.

Фахраддин Мехтиев считает решение президиума коллегии адвокатов в отношении него и его коллеги необоснованным. Он намерен обжаловать его в суде.

"Меня обвиняют в передаче СМИ интервью Гаджиева. Однако в этом нет ничего противозаконного. В отношении моего подзащитного на протяжении многих месяцев в СМИ звучали обвинения, оскорбления, поток лжи, и он имел право на ответ. Защищать его дозволенными законом средствами - мой адвокатский долг", - сказал адвокат.

Другой защитник Агиль Лаиджев находится в служебной командировке в Страсбурге на мероприятии Европейского суда по правам человека, получить комментарии у него не удалось. Какие-либо комментарии от официальных представителей Коллегии адвокатов пока не поступали.

Источник в секретариате коллегии подтвердил информацию о наказании Мехтиева и Лаиджева и констатировал их право на обжалование этого решения в судебном порядке.

В Азербайджане осталось пять-шесть адвокатов, которые не боятся защищать политзаключенных

Глава Общественного альянса "Азербайджана без политзаключенных" Огтай Гюльалыев осудил приостановление полномочий Мехтиева.

"Этот шаг направлен на то, чтобы политзаключенных вообще оставить без защиты. Мехтиев является защитником прав многих политзаключенных. Его подзащитными являются лидер движения "Мусульманское единство" Талех Багирзаде, заместитель председателя партии Народного фронта Фуад Гахраманлы, другой активист этой партии Асиф Юсифли, шурин оппозиционного политика Али Керимли Эльнур Сеидов. Это один из самых опытных представителей адвокатуры. Отстранение Мехтиева сроком на год от адвокатской работы вслед за ноябрьским решение о прекращении полномочий Ялчина Иманова создает острую нехватку адвокатов по защите прав политзаключенных. В последние годы из коллегии адвокатов были исключены другие видные адвокаты, известные участием в защите политзаключенных - Халид Багиров, Алаиф Гасанов, Эльчин Намазов, Аслан Исмайлов. Сегодня уже остаются только пять-шесть адвокатов, которые не боятся выходить на процессы по защите политзаключенных", - сказал Гюльалыев корреспонденту "Кавказского узла".

20 ноября 2017 года президиум Коллегии адвокатов Азербайджана приостановил полномочия адвоката Ялчина Иманова и инициировал судебную процедуру прекращения его адвокатского статуса. До завершения разбирательства Иманов отстранен от защиты прав всех своих клиентов. Сам Иманов отвергает претензии о нарушении им закона и адвокатской этики и намерен добиваться восстановления статуса адвоката. Комиссар Совета Европы Нилс Муйжниекс призвал прекратить травлю Иманова.

По словам Гюльалыева, Мехтиева и Иманова отстранили в то время, как вступили в силу правила о том, что в судах граждан могут представлять только адвокаты – члены коллегии адвокатов.

Поправки в закон "Об адвокатах и адвокатской деятельности", Гражданско-процессуальный кодекс и Административно-процессуальный кодекс Азербайджана были подписаны президентом 7 ноября 2017 года. Новые требования к защите в азербайджанских судах ослабят правовую защиту в стране, указали независимые юристы и правозащитники. В силу поправки вступили с 1 января 2018 года.

"И это при том, что в стране остро не хватает адвокатов. На 10 миллионов человек населения приходится немногим более 900 адвокатов", - отметил правозащитник.

По его мнению, коллегия адвокатов вместо того, чтобы защищать своих членов, все более превращается в инструмент расправы над ними.

"На декабрьской конференции коллегии ее председателем был избран Анар Багиров, который рьяно выступал за наказание Ялчина Иманова. В президиум не попал ни один из адвокатов, известных своей независимой позицией. Адвоката Ираду Джавадову, выступившую в защиту Иманова, больше не избрали в президиум", - сказал Гюльалыев.

Коллегия адвокатов Азербайджана - неправительственная, независимая, самоуправляемая организация, в которую входят все адвокаты страны. На сегодняшний день их 936. Возглавлявший коллегию в последние 22 года 69-летний Азер Тагиев в сентябре ушел в отставку по состоянию здоровья. Новый председатель коллегии Анар Багиров был избран на конференции, которая состоялась 7 декабря 2017 года.

Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа, освещаемые "Кавказским узлом", публикуются на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" подготовил справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".