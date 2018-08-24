Оппозиционер Бахышлы в знак протеста отказался давать показания в суде

24 августа 2018, 22:10

70 человек, которые пришли сегодня в суд поддержать активиста партии Народного фронта Азербайджана Орхана Бахышлы, не смогли попасть в зал заседаний. Протестуя против этого, обвиняемый отказался давать показания. Его адвокаты пожаловались на то, что суд отклонил все ходатайства защиты.

В Баку начались судебные слушания по существу в связи с уголовным делом против молодежного активиста партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Орхана Бахышлы.

Как информировал "Кавказский узел", 9 мая Орхана Бахышлы арестовали на четыре месяца по обвинению в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

14 августа в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по делу Бахышлы, а сегодня начались слушания по существу дела, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" глава Высшего меджлиса ПНФА Нуреддин Мамедли.

По его словам, как и на подготовительное заседание, так и сегодня в зал суда не пустили однопартийцев Бахышлы и активистов неправительственных организаций, которые пришли поддержать обвиняемого. "К зданию суда пришли более 70 членов нашей партии, активистов гражданского общества. Однако в зал суда нас не пропустили. Правда, в отличие от подготовительного заседания, на процесс смогли пройти родители Орхана и представители посольств западных государств. От родителей мы узнали, что зал был заполнен абсолютно незнакомыми им лицами. Это не первый случай, когда на процессах по делам активистов специально зал заполняют посторонними лицами - вероятно, из бюджетных учреждений. Это делается, чтобы надломить обвиняемых, убедить их в безысходности. Но такими вещами поборников свободы не сломить", - заявил Мамедли.

Защита еще на подготовительном заседании выдвинула ряд ходатайств, но все они были отклонены, сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Эльчин Садыгов. "Мы ходатайствовали о прекращении уголовного дела по оправдательным основаниям, поскольку достоверных доказательств вины следствие не предъявило. По словам активиста, наркотики ему подложили сами сотрудники полиции. Объективных свидетельств против него нет. Привлеченные в качестве понятых два человека сами ранее были судимы за наркотики и неоднократно привлекались как свидетели по другим делам. То есть они не могут считаться случайными свидетелями", - сообщил Садыгов.

По его словам, в случае отклонения первого ходатайства защита просила суд изменить меру пресечения на домашний арест. "Следствие завершилось, и смысла содержать Орхана Бахышлы в СИЗО нет. На период судебного разбирательства он может оставаться хотя бы под домашним арестом", - пояснил адвокат.

Еще одно ходатайство было об исключении из списка доказательств показаний понятых, добавил он. "Сегодня мы в начале заседания ходатайствовали выпустить на время процесса Орхана Бахышлы из-за железной клетки и позволить ему сесть рядом со своим защитником. Однако суд даже это элементарное ходатайство не удовлетворил", - отметил Эльчин Садыгов.

По его словам, сегодня на суде был оглашен обвинительный акт, согласно которому у Бахышлы при задержании близ станции метро "Элмляр Академиясы" были обнаружены шесть грамм героина. Активист назвал обвинения ложными и сказал, что не признает себя виновным. Бахышлы отказался от дачи показаний в знак протеста против того, что в зал суда не пустили его сторонников, сообщил адвокат.

Кроме того, на суде сегодня были заслушаны показания сотрудников полиции, проходящих по делу в качестве свидетелей. "Их показания были написаны словно под копирку, и в суде они повторяли одно и то же", - отметил адвокат. Садыгов добавил, что защита не смогла получить внятных объяснений, откуда полицейские получили информацию о наркотиках у Бахышлы.

Следующее судебное заседание назначено на 28 августа.

"В зал было пропущено по очереди столько людей, сколько предусмотрено для этого сидячих мест", - заявили корреспонденту "Кавказского узла" в канцелярии суда. Представители стороны обвинения оказались недоступными для комментариев.

Случаи преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" опубликована статья "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".