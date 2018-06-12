Правозащитники заявили о давлении на адвоката в Азербайджане

12 июня 2018, 22:04

Президиум коллегии адвокатов Азербайджана решил через суд добиваться прекращения полномочий адвоката Ирады Джавадовой. Она назвала решение необоснованным, а опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники усмотрели за этим попытку властей избавиться от неугодного адвоката.

Основанием для обращения коллегии адвокатов в суд стала жалоба на Джавадову гражданки Азербайджана. В ней говорится, что Джавадова, не заключив с этой женщиной договора о юридической защите и не получив соответствующей доверенности, начала публично распространять ложную информацию - в частности, о том, что она удерживается в главном управлении по борьбе с организованной преступностью МВД, говорится в сообщении коллегии адвокатов.

По мнению автора жалобы, распространение такой информации в СМИ затронули ее "честь и достоинство". Она попросила "принять меры" против Джавадовой. Адвокат не смогла обосновать дисциплинарной комиссии достоверность распространенной ею информации, но и не дала опровержения этих данных в СМИ, отмечает коллегия адвокатов.

"В связи с тем, что действия Ирады Джавадовой нарушили правила этического поведения адвокатов и требования законодательства об адвокатской деятельности, было принято решение обратиться в суд для прекращения ее членства в коллегии адвокатов", - говорится в сообщении, распространенном 11 июня.

Решение коллегии адвокатов обратиться в суд основано на предвзятом заключении дисциплинарной комиссии, заявила корреспонденту "Кавказского узла" Ирада Джавадова.

По ее словам, она представляла интересы жалобщицы в апреле. "У этой девушки был денежный спор с другим человеком. Ее обвиняли в невозвращении долга. Это дело вообще-то было предметом гражданского законодательства. Тем не менее, ее незаконно задержали в середине апреля сотрудники ГУБОП и два дня продержали в этом ведомстве. Ее освободили после того, как я обратилась с открытым письмом к министру Рамилю Усубову", - рассказала адвокат.

Подзащитная, как рассказала адвокат, пожаловалась на Джавадову через несколько дней после освобождения, 16 апреля. "Она утверждала, что опубликовав письмо министру, я чуть ли опозорила ее тем, что она была задержана, хотя якобы это было не так. У меня есть многочисленные доказательства того, что я законно защищала эту гражданку и действовала в рамках права. Помимо договора, есть и доказательства - ее звонки на мой мобильный телефон. Кроме того, после задержания ее мать обратилась с заявлением ко мне", - рассказала Джавадова.

Однако в коллегии адвокатов, изучив договор с подзащитной, выразили сомнение в подлинности имеющейся там подписи клиентки, отметила Джавадова. Дополнительные доказательства были представлены коллегии сегодня, сказала она.

"Руководство коллегии адвокатов Азербайджана заявило, что будет обращение в Бакинский административно-экономический суд №1, и я могу защищать там свои права. Я просила также позволить мне до конца довести уже имеющиеся дела, но пока ответа на это не получила", - добавила Джавадова.

Она не исключила того, что жалоба на нее поступила по инициативе третьей стороны. "Bидимо, кому-то я не угодила", - заметила адвокат.

"Давление на независимых адвокатов является новым трендом последних месяцев", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" глава Альянса защиты политических свобод Самир Казымлы. По его мнению, в случае с Джавадовой также оказывается давление в связи с ее принципиальностью как адвоката.

"Ирада Джавадова - известный адвокат с независимой и активной гражданской позицией. Она длительное время была руководителем НПО "Просвещение по правам человека". Кроме того, Ирада Джавадова не раз предавала огласке факты массового нарушения прав граждан при сносе домов. Она не раз выступала защитником прав политзаключенных. Так, Ирада Джавадова была защитником прав известного активиста Анара Мамедли. Кроме того, ее могли наказать за то, что в ноябре 2017 года она стала единственным членом президиума коллегии адвокатов, который выступил против исключения известного адвоката по правам человека Ялчина Иманова. После этого в декабре 2017 года ее на новой конференции не избрали больше в президиум", - сказал Казымлы.

20 ноября президиум коллегии адвокатов Азербайджана приостановил полномочия адвоката Ялчина Иманова и инициировал судебную процедуру прекращения его адвокатского статуса. До завершения разбирательства Иманов отстранен от защиты прав всех своих клиентов. Сам Иманов отверг претензии о нарушении им закона и адвокатской этики и намерен добиваться восстановления статуса адвоката. Это решение коллегии адвокатов стало местью за огласку информации о нарушениях прав человека, заявил комиссар Совета Европы по правам человека, призвавший власти Азербайджана прекратить давление на адвокатов.

С тем, что Джавадову могут преследовать за независимую позицию, согласен и глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов.

"Коллегия адвокатов откровенно встала в последнее время на службу власти. Всех неугодных адвокатов убирают. Это уже шестой адвокат, отстраненный за последние семь месяцев. Граждане скоро останутся вообще без защиты", - сказал активист корреспонденту "Кавказского узла".

22 января президиум коллегии адвокатов Азербайджана приостановил сроком на год полномочия адвоката Фахраддина Мехтиева. Ему вменили передачу в СМИ заочного интервью, взятого у подзащитного, бывшего главы "Международного банка Азербайджана" Джахангира Гаджиева. 23 апреля коллегия приняла решение о приостановлении на один год полномочий известных адвокатов Асабали Мустафаева и Немата Керимли. Это решение было принято на основе представления первого заместителя генерального прокурора Рустама Усубова.

"Кавказский узел" публикует материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также размещена статья "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".