Парламент Армении занялся расследованием прослушки чиновников

13 сентября 2018, 23:56

Большинство депутатов парламента Армении проголосовали за создание комиссии по расследованию прослушки телефонного разговора директора Службы нацбезопасности с главой Специальной следственной службы. Парламент не имеет права обсуждать вопрос, которым занимается следствие, возразили депутаты "Елк" и "Блока Царукяна".

Как писал "Кавказский узел", 11 сентября на YouTube была опубликована запись телефонного разговора директора Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна с главой Специальной следственной службы Сасуном Хачатряном об аресте Роберта Кочаряна и Юрия Хачатурова по делу о разгоне демонстрантов. Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело по статьям о нарушении тайны телефонных переговоров и неправомерном завладении компьютерной информацией.

Второй президент Армении Роберт Кочарян находился под арестом, но 13 августа был отпущен на свободу. Другой обвиняемый по делу о разгоне протестующих, Юрий Хачатуров, отпущен из-под стражи под залог. Массовые беспорядки и уличные столкновения 1-2 марта 2008 года в Ереване начались после разгона митинга оппозиции, не согласившейся с итогами президентских выборов, на которых также победил Серж Саргсян. В результате столкновений с полицией тогда погибли десять человек и еще свыше 250 были ранены, говорится в справке "Бунт в Армении", подготовленной "Кавказским узлом".

Парламент Армении утвердил сегодня численный состав комиссии по расследованию скандальной прослушки, передает корреспондент "Кавказского узла", посмотревший онлайн-трансляцию заседания на сайте Народного собрания.

Проект "О численном составе следственной комиссии по изучению уровня защиты прав человека в стране по факту препятствия правосудию, права на справедливое судебное разбирательство и нарушения тайны телефонных переговоров" внес на рассмотрение глава постоянной парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам и правам человека, депутат-республиканец Геворг Костанян. За проект высказались 47 из 61 депутатов, 14 парламентариев проголосовали против.

В состав следственной комиссии войдут пять депутатов фракции "Республиканская партия Армении", три депутата фракции "Блок Царукяна", два депутата фракции "Елк" и один от фракции АРФ "Дашнакцутюн", сообщил после голосования спикер парламента Ара Баблоян.

Инцидент с прослушкой не только угрожает правовой безопасности, но и поднимает проблему соблюдения прав человека, заявил на заседании автор проекта Геворг Костанян. По его словам, публикация телефонного разговора высокопоставленных чиновников ставит под сомнение конфиденциальность телефонных разговоров и сообщений, гарантированную Конституцией и Европейской конвенцией. "Необходимо быть уверенным, что в Армении предпринимаются шаги для повышения гарантий обеспечения конфиденциальности телефонных разговоров", - отметил депутат. Содержание телефонной беседы, в свою очередь, позволяет подозревать, что имело место вмешательство в дела правосудия, добавил он.

Утечку записи переговоров руководители спецслужб связали с происками влиятельных людей из бывшего руководства страны, которые в 2008 году заплатили военным за защиту их собственности и разгон протестующих. Прослушивание телефонного разговора глав СНБ и ССС – это преступление против государственности Армении, заявил премьер-министр Никол Пашинян. Материал дела содержит признаки превышения полномочий, предположили следователи. Дело по этой статье легко может быть закрыто, считает юрист Ара Казарян.

Создание временной комиссии противоречит регламенту парламента, заявил на заседании депутат фракции "Елк" Эдмон Марукян. Пункт 2 статьи 23 регламента запрещает формирование временной комиссии, если предмет изучения находится на стадии предварительного расследования или судопроизводства, пояснил он. "В проекте указан именно факт прослушки руководителей силовых структур. В связи с этим уже возбуждено два уголовных дела. Следовательно, по этому делу не может быть сформирована комиссия и парламент не может обсуждать этот вопрос", - сказал Марукян.

Аналогичную позицию высказал депутат фракции "Блок Царукяна" Ваге Энфиаджян. Он призвал коллег не нарушать закон.