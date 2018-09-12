Пашинян поручил провести обыски у олигархов и чиновников после скандала с прослушкой

12 сентября 2018, 05:11

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил провести рейды и обыски у олигархов и бывших высокопоставленных чиновников и выявить авторов прослушки телефонного разговора главы СНБ Артура Ванецяна и начальника полиции Валерия Осипяна.

Как писал "Кавказский узел", 11 сентября на YouTube была опубликована запись телефонного разговора директора Службы национальной безопасности Армении с главой Специальной следственной службы об аресте Роберта Кочаряна и Юрия Хачатурова по делу о разгоне демонстрантов. Утечку руководители спецслужб связали с происками влиятельных людей из бывшего руководства страны, которые в 2008 году заплатили военным за защиту их собственности и разгон протестующих.

Второго президента Армении Роберта Кочаряна арестовали 27 июля по обвинению в свержении конституционного строя в связи с разгоном акций протеста в Ереване в марте 2008 года, однако затем отпустили под подписку о невыезде. 1-2 марта 2008 года в Ереване произошли массовые беспорядки, начавшиеся после разгона митинга оппозиционеров, не согласных с победой Сержа Саргсяна на президентских выборах. В столкновениях с полицейскими погибли десять человек, более 250 получили ранения. 1 марта Роберт Кочарян, продолжавший оставаться на президентском посту, ввел в Армении чрезвычайное положение, говорится в справке "Кавказского узла" "Бунт в Армении". Уголовное дело в связи с этими событиями в Ереване было возбуждено только после прихода к власти лидера оппозиции Никола Пашиняна.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 11 сентября поручил провести рейды и обыски у олигархов и бывших высокопоставленных чиновников после опубликования на видеохостинге YouTube записи телефонного разговора директора СНБ Армении с главой Специальной следственной группы об аресте Роберта Кочаряна и Юрия Хачатурова, сообщает "Спутник-Армения".

По словам Пашиняна, если правоохранительные органы не справятся с задачей, он лично возьмется за дело.

Прослушивание телефонного разговора глав СНБ и ССС – это предательство, преступление против государственности Армении, заявил Пашинян на проходящей в рамках предвыборной кампании встрече блока "Мой шаг" с жителями административного района Давидашен.

По его словам, СНБ и полиции Армении даны указания в самый короткий срок "выявить преступников" и привлечь их к самой строгой ответственности.

По словам премьера, во времена, когда он работал главным редактором газеты "Айкакан Жаманак", были опубликованы данные о том, что в Армении "некоторые олигархи и люди, связанные с высокопоставленными чиновниками, на украденные у народа средства приобрели подслушивающие устройства и параллельно с государственной спецслужбой создали свою спецслужбу в государстве".

"Сегодня я ответственно заявляю, все эти спецслужбы, незаконно вооруженные группировки в виде охраны будут выявлены, обезврежены и уничтожены. Я приказываю СНБ и полиции с этого момента провести рейды среди олигархов, высокопоставленных чиновников, а так называемых телохранителей разоружить", - обратился Пашинян к главам СНБ и полиции Артуру Ванецяну и Валерию Осипяну.

"Никто не уйдет от ответственности. В Армении прошли времена воров. Где бы они ни находились..., мы их найдем, вернем их вместе с их украденными деньгами в страну", - пообещал премьер.

По его словам, "те, кто путает терпение новых властей со слабостью, прямо сегодня ощутит на себе всю строгость закона и контрудар народа".

"Роберт Кочарян и Серж Саргсян, вы бросили вызов армянскому народу, теперь ждите!" - заявил Пашинян.

11 сентября Роберту Кочаряну было предъявлено новое обвинение. По словам главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна, он обвинен в финансовых махинациях и отмывании денег.

11 сентября в управлении Генпрокуратуры Армении по надзору за расследованием особо важных дел возбуждено уголовное дело по факту подслушивания телефонных разговоров глав СНБ и ССС, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Генеральной прокуратуры.

По его словам, уголовное дело возбуждено по статье 146 ч.1 УК РА (Незаконное нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграммных или иных сообщений граждан), а также по статье 254 ч. 3, п. 4 (Неправомерное завладение компьютерной информацией).