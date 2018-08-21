Генерал Микаел Арутюнян объявлен в розыск

21 августа 2018, 18:30

Бывший глава министерства обороны Армении Микаэл Арутюнян, покинувший этот пост после "бархатной революции", объявлен в межгосударственный розыск по делу о разгоне акций протеста в Ереване в 2008 году. За пределами Армении разыскивается и племянник третьего президента Армении Нарек Саргсян.

Как писал "Кавказский узел", 3 июля следователи возбудили уголовное дело по факту насильственного свержения конституционного строя в связи с событиями в Ереване 1-2 марта 2008 года. Одним из обвиняемых стал генерал-полковник Микаел Арутюнян, который в тот период занимал пост министра обороны страны. 3 июля суд в Ереване решение об аресте Микаела Арутюняна.

Массовые беспорядки и уличные столкновения 1-2 марта 2008 года в Ереване начались после разгона митинга оппозиции, не согласившейся с итогами президентских выборов, на которых также победил Серж Саргсян. В результате столкновений с полицией тогда погибли десять человек и еще свыше 250 были ранены, сообщается о событиях 1-2 марта 2008 года в справочном материале "Бунт в Армении", подготовленном "Кавказским узлом".

Бывший министр обороны Микаел Арутюнян объявлен пока лишь в межгосударственный розыск, Интерпол не задействован, отметил глава Полиции Армении Валерий Осипян. Он отметил, что правоохранителям до сих пор не удалось установить, в какой стране находится Арутюнян, сообщили сегодня "Новости-Армения".

Напомним, что Микаел Арутюнян до прихода к власти Никола Пашиняна занимал пост Главного военного инспектора при президенте Армении.

Смена власти в Армении произошла 8 мая, когда премьер-министром и фактическим руководителем страны в результате массовых протестов стал Никол Пашинян. "Кавказским узлом" подготовлена фотохроника "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции", а также биографии Сержа Саргсяна и Никола Пашиняна.

Другой обвиняемый по делу о разгоне демонстрантов, генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров, отпущен на свободу под залог. Главный обвиняемый, Роберт Кочарян, находился под арестом с 27 июля по 13 августа, пока Апелляционный суд не отменил решение об аресте, сославшись на неприкосновенность Кочаряна как бывшего президента Армении. После это следствие заявило, что судья, освободивший Кочаряна из-под ареста, должен был взять самоотвод, так как работал в его администрации и выносил приговоры "по делу 1 марта".

Племянник Саргсяна объявлен в международный розыск

В международный розыск объявлен и племянник третьего президента Армении Сержа Саргсяна Нарек Саргсян, сообщил сегодня глава полиции, информирует "Sputnik Армения".

Нарек Саргсян был объявлен в розыск после того, как силовики обнаружили в его квартире наркотики и оружие. Кроме того, 7 июля объявили в розыск брата бывшего президента Армении Левона Саргсяна, обвиненного по делу о незаконном обогащении, а 11 июля суд в Ереване постановил взять под стражу другого племянника прежнего президента, Айка Саргсяна, обвиненного в покушении на убийство.