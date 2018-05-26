Военные обозреватели отметили профессионализм нового главы Генштаба Армении

26 мая 2018, 11:27

Артак Давтян назначен главой армянского Генерального штаба в силу того, что он никогда не вмешивался в политику, имеет безупречную репутацию и большой опыт работы, заявили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

25 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян представил нового начальника Генштаба Вооруженных сил Армении - генерал-майора Артака Давтяна. Пашинян заявил, что причин выбора именно этой кандидатуры много. "Не вторичным является факт преданной, последовательной и честной службы", - цитирует премьера корреспондент "Кавказского узла".

Артак Давтян с 1990 года участвовал в военном конфликте с Азербайджаном, а после войны получил хорошее военное образование в России, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" военный обозреватель Самвел Агабабян. Он отметил, что Оперативное управление Генштаба, во главе которого Давтян находился восемь лет, является ведущим структурным подразделением, обеспечивающим планирование задач, стоящих перед армией в мирное и военное время.

С 1998 года Артак Давтян занимал различные высокие должности в Вооруженных силах Армении, в 2006 был назначен заместителем начальника Оперативного управления Генштаба, а с 2007 по 2017 год руководил этим управлением. В сентябре 2017 года его назначили командующим пятого армейского корпуса Минбороны, говорится на сайте Минобороны Армении.

Артак Давтян - малоизвестная в обществе личность, но сослуживцы отзываются о нем как о порядочном, трудолюбивом и принципиальном офицере, сообщил военный обозреватель. "Офицерский корпус с большим энтузиазмом принял весть о его назначении на должность начальника Генерального штаба", - добавил Агабабян.

На новую должность генерал-майор Артак Давтян назначен по сугубо профессиональным мотивам, считает Агабабян. Давтян никогда не занимался политикой и не гнался за высокими должностями, отметил военный обозреватель. "Думаю, рассматривались максимум три-четыре кандидатуры. Все они достойны должности начальника ГШ ВС РА, однако только генерал-майор Артак Давтян никогда и ни в какой форме не участвовал в общественно-политической жизни страны. Думаю, это был решающий фактор для премьер-министра", - сказал Агабабян.

По его словам, Артак Давтян является одним из самых молодых, если не самым молодым генералом в армянской армии, и его назначение позволит окончательно избавиться от негативных явлений, с которыми не справились бы офицеры советской школы. "Это приведёт к повышению уровня дисциплины, снижению уровня потерь и росту боеготовности Вооруженных сил. А как известно, только рост боеготовности и оснащение армии современным вооружением и военной техникой сдерживают противника от соблазна эскалации ситуации на линии противостояния армянских и азербайджанских войск", - отметил Самвел Агабабян.

Последнее обострение карабахского конфликта произошло в апреле 2016 года. После этого стороны объявили о перемирии, однако оно не остановило противостояния, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет стрельба в зоне карабахского конфликта не прекращалась ни на сутки, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". "Кавказский узел" следит за ситуацией в зоне карабахского конфликта и размещает поступающие оттуда новости на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Давтян сменил на посту начальника Генштаба Мовсеса Акопяна, бывшего министра обороны Нагорного Карабаха. Военный обозреватель считает, что Акопян был непопулярен в обществе. Кроме того, смена начальника Генштаба - общепринятая практика при смене власти в стране, отметил Агабабян.

Оппозиционный лидер Никол Пашинян стал премьер-министром страны в результате массовых протестов. Он занял этот пост 8 мая. "Кавказский узел" ведет обновляемую фотохронику "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции". Новости об акциях протеста его сторонников размещаются на тематической странице "Пашинян берет власть".

"Но есть еще один фактор. После смены власти в отставку подал Главный военный инспектор при главе страны генерал-полковник Микаэл Арутюнян. Эта должность оказалась вакантной, и ее, по традиции, должен был занять офицер высшего звена предпенсионного возраста", - добавил Агабабян, напомнив об указе премьер-министра, согласно которому Акопян назначен Главным военным инспектором Армении.

При назначении главы Генштаба перед Николом Пашиняном стояла задача найти человека, не замешанного ни в каких скандалах, считает другой военный обозреватель, Леонид Нерсисян. Давтян, по его мнению, отвечает этому критерию, хотя выбор его кандидатуры и стал неожиданностью.

Нерсисян отметил, что многие СМИ анонсировали назначение начальником Генштаба Оника Гаспаряна. "Возможно, сам Оник Гаспарян не захотел, или же у Пашиняна возникли какие-то вопросы в плане взаимного доверия", - сказал Нерсисян корреспонденту "Кавказского узла".

Курс в развитии Вооруженных сил Армении, по мнению военного обозревателя, с назначением Давтяна сильно не изменится.

"Начальник Генштаба очень важная личность, учитывая то, что сейчас за ним, фактически, полностью закреплен весь процесс управления войсками. Поэтому очень важно, чтобы эту должность занимал грамотный профессионал", - добавил Нерсисян.