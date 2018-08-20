Защита Кочаряна обвинила активистов в давлении на суд

20 августа 2018, 18:49

Генпрокуратура обжаловала в Кассационном суде решение об освобождении второго президента Армении из-под ареста. Группа активистов провела сегодня акцию с требованием отставки судьи, освободившего Кочаряна.

Как писал "Кавказский узел", 13 августа Апелляционный суд отменил решение об аресте Роберта Кочаряна, сославшись на его неприкосновенность как бывшего президента Армении. После освобождения Кочаряна Специальная следственная служба Армении распространила заявление, в котором назвала это решение "незаконным" и выразила надежду, что Генпрокуратура обжалует его. 16 августа глава службы заявил, что судья, освободивший Кочаряна из-под ареста, должен был взять самоотвод, так как работал в администрации Роберта Кочаряна и выносил приговоры "по делу 1 марта".

Роберт Кочарян был арестован 27 июля по обвинению в свержении конституционного строя в связи с разгоном акций протеста в Ереване 1-2 марта 2008 года. Массовые беспорядки в Ереване начались 1 марта 2008 года после разгона митинга оппозиционеров, не согласных с победой Сержа Саргсяна на президентских выборах. В столкновениях с полицейскими погибли 10 человек, более 250 получили ранения. 1 марта Роберт Кочарян, продолжавший оставаться на президентском посту, ввел 20-дневное чрезвычайное положение, запретив проведение демонстраций и публикации в СМИ сообщений из неофициальных источников, сообщается в справке "Кавказского узла" "Бунт в Армении".

Сегодня группа активистов провела протестную акцию перед зданием Апелляционного суда Армении, заявив, что судья "не имел право расследовать жалобу защиты Роберта Кочаряна". В акции приняли участие порядка 10 человек, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" по телефону один из протестующих Нарек Саргсян.

По его словам, судья Александр Азарян в свое время работал в администрации Роберта Кочаряна, и "назначение его судьей апелляционной инстанции по делу Кочаряна незаконно".

Нарек Саргсян сообщил, что активисты намеревались высказать свое недовольство судье лично, однако сотрудники суда им сказали, что его нет на рабочем месте и с сегодняшнего дня он в отпуске.

Адвокат Роберта Кочаряна Айк Алумян считает, что "на судью Александра Азаряна оказывается жесткое давление, и власти обязаны на высоком уровне отреагировать на это". По его словам, такое же давление оказывалось на защиту Кочаряна.

Алумян считает, что активисты таким образом "демонстрируют судьям Кассационного суда, что их ожидает, если вынесут решение не в пользу них".

"Это очень плохое явление, и если сегодняшние власти упустят из-под контроля эту ситуацию, то это приведет к очень негативным последствиям", - сказал Айк Алумян корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат добавил, что "после попыток давления на защиту Роберта Кочаряна выступил министр юстиции Армении, однако его слова не были восприняты активистами". "Если слова министра юстиции не воспринимаются, значит нужно обращение к гражданам на более высоком уровне", - считает Алумян.

Он отметил, что защита Роберта Кочаряна получила решение Апелляционного суда и сейчас изучает его. "Адвокаты намерены подготовить опротестование этого решения. В решении Апелляционного суда не отражены две концепции, представленные защитой суду, наряду с концепцией неприкосновенности", - сказал Алумян.

Генпрокуратура Армении сегодня обжаловала решение Апелляционного суда об освобождении Роберта Кочаряна в Кассационном суде, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе ведомства.

Ранее активисты уже требовали отставки судьи, освободившего Кочаряна. 14 августа они сорвали его пресс-конференцию, после чего провели шествие к зданиям Генпрокуратуры и Высшего судебного совета Армении. В свою очередь сторонники Кочаряна потребовали от премьер-министра Армении Никола Пашиняна защитить суд от давления.

Роберт Кочарян был президентом Армении в 1998-2008 годах, говорится в биографии Кочаряна, размещенной на "Кавказском узле".