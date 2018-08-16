Следствие и защита поспорили о репутации отпустившего Кочаряна судьи

16 августа 2018, 19:36

Судья, освободивший бывшего президента Армении из-под ареста, должен был взять самоотвод, так как работал в администрации Роберта Кочаряна и выносил приговоры "по делу 1 марта", заявил сегодня глава Специальной следственной службы Армении. Защита Кочаряна сочла эти слова давлением на суд.

Как писал "Кавказский узел", 13 августа апелляционный суд отменил решение об аресте Роберта Кочаряна, сославшись на его неприкосновенность как бывшего президента Армении. После освобождения Роберта Кочаряна Специальная следственная служба Армении распространила заявление, в котором назвала решение Апелляционного суда "незаконным" и выразила надежду, что Генпрокуратура обжалует его.

Роберт Кочарян был арестован 27 июля по обвинению в свержении конституционного строя в связи с разгоном акций протеста в Ереване 1-2 марта 2008 года. Массовые беспорядки в Ереване начались 1 марта 2008 года после разгона митинга оппозиционеров, не согласных с победой Сержа Саргсяна на президентских выборах. В столкновениях с полицейскими погибли 10 человек, более 250 получили ранения. 1 марта Роберт Кочарян, продолжавший оставаться на президентском посту, ввел 20-дневное чрезвычайное положение, запретив проведение демонстраций и публикации в СМИ сообщений из неофициальных источников, сообщается в справке "Кавказского узла" "Бунт в Армении".

Сегодня глава Специальной следственной службы (ССС) Сасун Хачатрян назвал "противозаконным" решение суда, на основании которого второй президента Армении Роберт Кочарян был освобожден из-под ареста. По мнению Хачатряна, судья Александр Азарян должен был взять самоотвод.

"Азарян работал в администрации президента Роберта Кочаряна и вынес по "делу 1 марта" девять обвинительных заключений, формулировки которых свидетельствуют о его пристрастности", - рассказал Хачатрян в ходе брифинга, транслировавшегося в прямом эфире радио "Азатутюн".

Глава Следственной службы привел в пример приговор, в котором демонстранты названы "толпой и участниками массовых беспорядков". "А значит, у судьи есть конкретное отношение к этим событиям, это должно было стать причиной для самоотвода", - подчеркнул Хачатрян. Он также отметил, что судья обязан был заявить об этих фактах, после чего прокурор должен был ходатайствовать о самоотводе.

Также глава ССС анонсировал допрос по "делу 1 марта" третьего президента Армении Сержа Саргсяна. По его словам, будут допрошены все, кто имеет отношение к данному делу. Однако очередность допросов выстраивает следователь, подчеркнул Хачатрян. "Надо дать возможность следователю запланировать свои действия, чтобы допрос был эффективным", - пояснил Сасун Хачатрян, не назвав дату допроса Саргсяна.

В свою очередь судья Апелляционного суда Армении Александр Азарян ранее подтвердил, что работал в аппарате президента Армении как главный специалист Совета юстиции, однако отметил, что никогда не встречался в Робертом Кочаряном. "У меня не было какой-либо скованности при рассмотрении этого дела, поскольку я никогда не общался с Робертом Кочаряном, мы даже работали в разных корпусах: Кочарян – в своей резиденции, а я – в здании библиотеки Национальной академии наук", - процитировало 14 августа слова Азаряна агентство NEWS.am.

Судья также подчеркнул, что во время заседания по рассмотрению апелляционной жалобы об изменении меры пресечения он открыто заявил об этом сторонам при обсуждении вопроса самоотвода, но ходатайство о самоотводе ему представлено не было.

Защита намерена обратиться в ЕСПЧ

Заявление главы Специальной следственной службы - это попытка давления на суд, отметил сегодня на пресс-конференции адвокат Роберта Кочаряна Айк Алумян. По его мнению, на правосудие влияет также срыв активистами пресс-конференции Роберта Кочаряна.

14 августа активисты, протестующие против освобождения Кочаряна из-под стражи, сорвали его пресс-конференцию. После этого они провели шествие к зданиям Генпрокуратуры и Высшего судебного совета Армении, потребовав уволить судью, освободившего бывшего президента Армении. В свою очередь сторонники Кочаряна потребовали от премьер-министра Армении Никола Пашиняна защитить суд от давления.

"Азарян сам сказал на заседании (по мере пресечения для Кочаряна), что выносил приговоры по "делу 1 марта", и спросил, есть ли ходатайства об отводе судьи? Прокуроры ответили, что нет таких ходатайств. Следователи тоже сделали заявление, что не требуют отвода судьи", - подчеркнул адвокат.

По его мнению, вопрос беспристрастности судьи был поднят после того, как было вынесено решение не в пользу следствия и прокуратуры. "Это манипуляция, и в данном резонансном деле нельзя допустить подобное", - уверен адвокат.

Алумян также отметил, что жалоба на решение судьи, по всей видимости, дойдет до Кассационного суда Армении, где почти все судьи участвовали в "деле 1 марта". "Тогда кто будет рассматривать жалобу?" - спросил защитник.

Айк Алумян подчеркнул, что, если кассационная инстанция отменит решение об освобождении Роберта Кочаряна, то защита будет жаловаться в Европейский суд по правам человека, сообщает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на пресс-конференции.

Напомним, что ранее по делу о разгоне демонстрантов в 2008 году обвинения были предъявлены генерал-полковнику Микаелу Арутюняну, возглавлявшему Минобороны Армении на момент событий. 27 июля следователи также потребовали арестовать по этому делу генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова, однако суд разрешил ему выйти на свободу под залог. Сам Хачатуров заявил о своей невиновности.