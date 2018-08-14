Активисты сорвали пресс-конференцию Кочаряна

14 августа 2018, 14:19

Участники акции протеста в Ереване сегодня добились отмены пресс-конференции Роберта Кочаряна, после чего провели шествие к зданиям Генпрокуратуры и Высшего судебного совета Армении. Они потребовали уволить судью, освободившего бывшего президента Армении.

Как писал "Кавказский узел", сегодня участники акции протеста в Ереване пришли в здание отеля, где планировалась пресс-конференция Роберта Кочаряна, требуя отменить решение о его освобождении из-под ареста.

Роберт Кочарян был арестован 27 июля по обвинению в свержении конституционного строя в связи с разгоном акций протеста в Ереване 1-2 марта 2008 года. 7 августа более 60 депутатов Армении и Нагорного Карабаха попросили отпустить Кочаряна из-под ареста, однако Генпрокуратура Армении отклонила эту просьбу. 13 августа апелляционный суд отменил решение об аресте Роберта Кочаряна, сославшись на его неприкосновенность как бывшего президента Армении.

Активистам удалось прорваться в конференц-зал отеля "Эребуни плаза", где была назначена пресс-конференция Кочаряна. Они скандировали "Пожизненно!", "Роберт, уходи!" и держали плакаты с фотографиями 10 жертв событий 1-2 марта 2008 года.

Участник акции Карен Товмасян пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что не согласен с решением суда освободить Кочаряна из-под ареста. По его словам, цель акции – сорвать пресс-конференцию Роберта Кочаряна, а также показать отношение общества к нему.

"Роберт Кочарян не должен иметь возможность высказываться, будучи на свободе, он должен выступать только на суде", - заявил журналистам активист Левон Закарян.

Активист Вардгес Гаспари, держа в руках фотографии погибших 1 марта 2008 года, лег на пол в знак протеста против освобождения Роберта Кочаряна. Он заявил, что "не мешает никому, пусть проводят пресс-конференцию, а он напоминает о событиях 10 лет назад".

Массовые беспорядки в Ереване начались 1 марта 2008 года после разгона митинга оппозиционеров, не согласных с победой Сержа Саргсяна на президентских выборах. В столкновениях с полицейскими погибли 10 человек, более 250 получили ранения. 1 марта Роберт Кочарян, продолжавший оставаться на президентском посту, ввел 20-дневное чрезвычайное положение, запретив проведение демонстраций и публикации в СМИ сообщений из неофициальных источников, сообщается в справке "Кавказского узла" "Бунт в Армении".

После того, как пресс-конференция была сорвана, активисты заявили, что их цель достигнута, и вышли из здания, передал корреспондент "Кавказского узла".

Глава офиса Кочаряна Виктор Согомонян подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что пресс-конференция не состоится.

По его версии, "власти боятся выступления Роберта Кочаряна, поэтому отправили своих активистов провалить пресс-конференцию". Каких заявлений Роберта Кочаряна могут бояться власти, Согомонян не уточнил.

Число участников акции протеста выросло до 100 человек



Участники протестной акции, число которых, по их данным, выросло до сотни, пришли от отеля "Эребуни плаза" к зданию Генпрокуратуры, где потребовали от ведомства обжаловать решение апелляционного суда.

К ним вышел начальник управления по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры Армении Ваагн Мурадян и объяснил, что ведомство пока не получило решение суда об отмене ареста Кочаряна. "В ближайшие дни Генпрокуратура получит это решение, обсудит и определится с обжалованием данного решения в Кассационном суде", - заявил собравшимся Мурадян.

После этого активисты направились к зданию Высшего судебного совета Армении, где выразили протест против судьи Александра Азаряна, который принял решение освободить Кочаряна.

Цель шествия к зданию Высшего судебного совета - потребовать увольнения Александра Азаряна, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" активист Нарек Гарибян.

Активисты также начали сбор подписей с требованием привлечь к ответственности судью Александра Азаряна. Письмо с таким требованием, по словам активиста Давида Петросяна, будет направлено в Высший судебный совет Армении.

Отметим, что вчера, после освобождения Роберта Кочаряна Специальная следственная служба Армении распространила заявление, в котором назвала решение Апелляционного суда "незаконным" и выразила надежду, что Генпрокуратура обжалует это решение.

"Ни одна государственная структура не имеет право объявлять от имени государства незаконным решение суда", сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Кочаряна Айк Алумян. "Этот государственный орган, значит, не совсем понимает рамки своих полномочий", - сказал адвокат.

Комментариями от представителей Специальной следственной службы относительно слов Айка Алумяна "Кавказский узел" пока не располагает.