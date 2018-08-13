Кочарян освобожден из-под ареста

Апелляционный суд отменил решение о заключении под стражу Роберта Кочаряна, сославшись на его неприкосновенность как бывшего президента Армении. Обвинения по делу о разгоне митинга оппозиции с него не сняты, сообщил адвокат Кочаряна.

Как информировал "Кавказский узел", Роберт Кочарян обвинен в свержении конституционного строя в связи с разгоном акций протеста в Ереване 1-2 марта 2008 года. Его арестовали 27 июля. 7 августа более 60 депутатов Армении и Нагорного Карабаха попросили отпустить Кочаряна из-под ареста, однако Генпрокуратура Армении отклонила эту просьбу. Члены "Абрикосовой страны", напротив, провели в здании суда протестную акцию, заявив, что "место Роберта Кочаряна - в тюрьме".

Массовые беспорядки в Ереване начались 1-2 марта 2008 года после разгона митинга оппозиционеров, не согласных с победой на президентских выборах Сержа Саргсяна. В ходе столкновений с полициейскими погибли десять человек, более 250 получили ранения. 1 марта Роберт Кочарян, продолжавший оставаться на президентском посту, ввел 20-дневное чрезвычайное положение, запретив проведение демонстраций и публикации в СМИ сообщений из неофициальных источников, сообщается в материале "Бунт в Армении", подготовленном "Кавказским узлом".

Сегодня Апелляционный суд сегодня удовлетворил ходатайство защиты и постановил освободить Кочаряна из-под ареста, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Рубен Саакян.