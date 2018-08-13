Роберт Кочарян. Фото http://www.2rd.am/hy/photo/page/5

13 августа 2018, 16:28

Кочарян освобожден из-под ареста

Апелляционный суд отменил решение о заключении под стражу Роберта Кочаряна, сославшись на его неприкосновенность как бывшего президента Армении. Обвинения по делу о разгоне митинга оппозиции с него не сняты, сообщил адвокат Кочаряна.

Как информировал "Кавказский узел", Роберт Кочарян обвинен в свержении конституционного строя в связи с разгоном акций протеста в Ереване 1-2 марта 2008 года. Его арестовали 27 июля. 7 августа более 60 депутатов Армении и Нагорного Карабаха попросили отпустить Кочаряна из-под ареста, однако Генпрокуратура Армении отклонила эту просьбу. Члены "Абрикосовой страны", напротив, провели в здании суда протестную акцию, заявив, что "место Роберта Кочаряна - в тюрьме".

Массовые беспорядки в Ереване начались 1-2 марта 2008 года после разгона митинга оппозиционеров, не согласных с победой на президентских выборах Сержа Саргсяна. В ходе столкновений с полициейскими погибли десять человек, более 250 получили ранения. 1 марта Роберт Кочарян, продолжавший оставаться на президентском посту, ввел 20-дневное чрезвычайное положение, запретив проведение демонстраций и публикации в СМИ сообщений из неофициальных источников, сообщается в материале "Бунт в Армении", подготовленном "Кавказским узлом".

Сегодня Апелляционный суд сегодня удовлетворил ходатайство защиты и постановил освободить Кочаряна из-под ареста, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Рубен Саакян.

Суд сослался на право бывшего главы государства на неприкосновенность, однако Роберт Кочарян все еще продолжает оставаться в статусе обвиняемого, отметил Саакян.

Дальнейшие действия защиты будут зависеть от действий следствия, добавил адвокат.

Роберт Кочарян в связи с предъявлением ему обвинений заявил о политическом преследовании. Его адвокаты считают как арест, так и возбуждение дела необоснованными и противоречащими закону. Армянские политологи раскритиковали слова Кочаряна о политическом преследовании, отметив, что серьезного политического влияния он уже не имеет, а свое участия в будущих выборах не анонсировал.

Роберт Кочарян был президентом Армении с 1998 по 2008 год, сообщается в биографии Кочаряна, размещенной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле".
Примечание:

"Три противника Саргсяна задержаны у посольства Армении в Москве", "Семеро пострадавших при беспорядках в Ереване выписаны из больниц", "Политологи: Карен Карапетян сохранит рычаги влияния".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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