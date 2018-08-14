Ситуация в пресс-центре отеля "Эребуни плаза". Фото Sputnik / Asatur Yesayants https://ru.armeniasputnik.am/incidents/20180814/13848590/uchastniki-akcii-protesta-vorvalis-v-zdanie-gde-prohodit-press-konferenciya-kocharyana.html

14 августа 2018, 11:38

Активисты потребовали вернуть Кочаряна под стражу

Участники акции протеста в Ереване пришли к зданию, где намечена пресс-конференция бывшего президента Армении, требуя отменить решение об освобождении Роберта Кочаряна из-под ареста.

Как писал "Кавказский узел", 13 августа апелляционный суд отменил решение о заключении под стражу Роберта Кочаряна, сославшись на его неприкосновенность как бывшего президента Армении. Обвинения по делу о разгоне митинга оппозиции с него не сняты, уточнил адвокат Кочаряна.

Роберт Кочарян обвинен в свержении конституционного строя в связи с разгоном акций протеста в Ереване 1-2 марта 2008 года. Его арестовали 27 июля. 7 августа более 60 депутатов Армении и Нагорного Карабаха попросили отпустить Кочаряна из-под ареста, однако Генпрокуратура Армении отклонила эту просьбу. Члены "Абрикосовой страны", напротив, провели в здании суда протестную акцию, заявив, что "место Роберта Кочаряна - в тюрьме".

Около 20 активистов собрались сегодня у здания отеля "Эребуни плаза", где на 12.00 назначена пресс-конференция Роберта Кочаряна. Активисты выражают свой протест против его освобождения из-под стражи, передал корреспондент "Кавказского узла".

Активисты вошли в здание, чтобы присутствовать на пресс-конференции, однако охранники не пустили их, пояснив, что на пресс-конференцию могут прийти только журналисты.

Активисты остаются в здании. Они намерены скандировать во время пресс-конференции "Привет, Роб!", а также требовать вернуть Кочаряна под стражу, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из активистов.

Он пояснил, что фразу "Привет, Роб!" они связывают с инцидентом, произошедшим в 2001 году. Тогда в Армению приехал погостить Погос Погосян, который, увидев в кафе Роберта Кочаряна, приветствовал его словами "Привет, Роб!", после чего охрана Кочаряна избила его.

Число участников акции протеста увеличивается, пишет News.am.

В здании отеля "Эребуни плаза" находится офис Кочаряна, уточняет ТАСС.

Роберт Кочарян был президентом Армении с 1998 по 2008 год, сообщается в биографии Кочаряна, размещенной на "Кавказском узле".
Примечание:

"Три противника Саргсяна задержаны у посольства Армении в Москве", "Политологи: Карен Карапетян сохранит рычаги влияния", "Семеро пострадавших при беспорядках в Ереване выписаны из больниц".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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