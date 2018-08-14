Сторонники Кочаряна потребовали защитить суд от давления

14 августа 2018, 22:09

Сторонники второго президента Армении Роберта Кочаряна, обвиненного по делу о разгоне акции протеста в 2008 году, собрались перед резиденцией премьер-министра Никола Пашиняна и попросили его оградить судей от давления.

"Кавказский узел" информировал, что сегодня активисты, протестующие против освобождения Кочаряна из-под стражи, сорвали его пресс-конференцию. После этого они провели шествие к зданиям Генпрокуратуры и Высшего судебного совета Армении, потребовав уволить судью, освободившего бывшего президента Армении.

Роберта Кочаряна арестовали 27 июля по обвинению в свержении конституционного строя в связи с разгоном акций протеста в Ереване 1-2 марта 2008 года. 7 августа более 60 депутатов Армении и Нагорного Карабаха попросили отпустить Кочаряна из-под ареста, однако Генпрокуратура Армении отклонила эту просьбу. Тем не менее, 13 августа апелляционный суд отменил решение об аресте Роберта Кочаряна, сославшись на его неприкосновенность как бывшего президента Армении.

Участники акции перед резиденцией премьера растянули транспаранты с обращениями на армянском и английском языках: "Г-н Пашинян, не позволяйте, чтобы было оказано давление на правосудие".

Нельзя позволить группе людей попирать Конституцию Армении и зафиксированные в ней право человека на свободное передвижение, право на свободу слова и свободное выражение своего мнения, заявил один из участников протеста.

"Эта маленькая акция говорит о том, что мы пришли с миром, и пусть она воспримется как просьба к Пашиняну, чтобы он воспользовался своим правом выступить гарантом зашиты Конституции. Кто попытается помешать этому, мы встанем рядом с вами и защитим вас. Это не акция против вас, а акция в поддержку вас, чтобы вы защитили закон. Но если мы увидим, что вы идете против Конституции и закона, мы воспользуемся своим правом на гражданское неповиновение и выйдем на борьбу совершенно другого рода", - обратился к Николу Пашиняну сторонник Кочаряна.

"Активисты-провокаторы, сорвавшие пресс-конференцию Роберта Кочаряна - из команды Никола Пашиняна", заявил другой участник акции, передает корреспондент "Кавказского узла".

Видео с акции протеста опубликовано на странице инициативной группы "Свободу Роберту Кочаряну!" в социальной сети Facebook.

Массовые беспорядки в Ереване начались 1 марта 2008 года как реакция на разгон митинга оппозиции, не признавшей победу Сержа Саргсяна на президентских выборах. В столкновениях с полицейскими погибли десять человек, более 250 получили ранения. 1 марта действующий президент Роберт Кочарян ввел 20-дневное чрезвычайное положение, запретив проведение демонстраций и публикации в СМИ сообщений из неофициальных источников, говорится в справке "Бунт в Армении", подготовленной "Кавказским узлом".

Роберт Кочарян был президентом Армении с 1998 по 2008 год, сообщается в биографии Кочаряна, опубликованной на "Кавказском узле".