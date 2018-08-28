28 августа 2018, 16:33

Суд отказался снять арест с Юрия Хачатурова

Апелляционный суд Армении сегодня отклонил жалобу защиты на арест с последующим освобождением под залог генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова, обвиняемого по делу о разгоне акции протеста десятилетней давности.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 июля суд принял решение отпустить под залог свыше 10 тысяч долларов Юрия Хачатурова, арестованного по делу о свержении конституционного строя в Ереване. Следствие пояснило, что эта мера пресечения  не запрещает ему выезжать из Армении. 4 августа Хачатуров вернулся из Еревана в Москву и приступил к работе.

Юрий Хачатуров начал работу в должности генерального секретаря ОДКБ в апреле 2017 года. Ранее, в 2008-2016 годах, он руководил Генштабом ВС Армении и был первым заместителем министра обороны республики. В июле 2018 года Хачатуров прибыл в Армению для того, чтобы дать показания в качестве свидетеля беспорядков 1-2 мая 2008 года. Однако ему было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя, следователи ходатайствовали о его аресте. Хачатуров свою вину не признает.

Защита Хачатурова подала жалобу на решение суда первой инстанции, однако сегодня апелляционный суд Армении отказался ее удовлетворить, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат обвиняемого Мигран Погосян. 

По его словам, защита примет решение об обжаловании постановления суда в Кассационном суде Армении только после получения решения Апелляционного суда в письменном виде и обсуждения с Хачатуровым деталей, которые будут в нем представлены.

"Это решение мы пока не получили. После получения определимся, обжаловать его или нет", — приводит сегодня слова Погосяна "РИА Новости".

Массовые беспорядки в Ереване начались 1  марта 2008 года после разгона митинга оппозиционеров, возмущенных победой Сержа Саргсяна на президентских выборах. В результате десять человек погибли, ранения получили более 250. Новые власти, в частности, премьер Никол Пашинян, эти события расценили как насильственное свержение конституционного строя, было возбуждено уголовное дело, говорится в материале "Бунт в Армении", опубликованном на "Кавказском узле".

"Кавказский узел" ранее писал, что по этому делу в июле был арестован второй президент Армении Роберт Кочарян.

Примечание:

"Изменения в Минобороны Армении вызвали споры пользователей соцсетей", "Новый генсек ОДКБ Юрий Хачатуров вступил в должность", "Политологи заявили о боязни властей Армении повторения событий 2008 года".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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