Утечка разговора о Кочаряне заставила оправдываться глав спецслужб Армении

11 сентября 2018, 20:05

Запись телефонного разговора директора Службы нацбезопасности Армении с главой Специальной следственной службы об аресте Роберта Кочаряна и Юрия Хачатурова по делу о разгоне демонстрантов опубликована на YouTube. Руководители спецслужб связали утечку с происками влиятельных людей из бывшего руководства Армении, которые в 2008 году заплатили военным за защиту их собственности и разгон протестующих.

"Кавказский узел" информировал, что второго президента Армении Роберта Кочаряна арестовали 27 июля по обвинению в свержении конституционного строя в связи с разгоном акций протеста в Ереване 1-2 марта 2008 года. 13 августа Апелляционный суд отменил решение об аресте Роберта Кочаряна, сославшись на неприкосновенность бывшего президента Армении, но следователи в начале сентября взяли с него подписку о невыезде. По делу о разгоне демонстрантов также был арестован и впоследствии освобожден под залог генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, который в 2008 году руководил Генштабом ВС Армении. Еще один обвиняемый, бывший глава Минобороны Армении Микаэл Арутюнян, арестован заочно и объявлен в международный розыск.

1-2 марта 2008 года в Ереване произошли массовые беспорядки, начавшиеся после разгона митинга оппозиционеров, не согласных с победой Сержа Саргсяна на президентских выборах. В столкновениях с полицейскими погибли десять человек, более 250 получили ранения. 1 марта Роберт Кочарян, продолжавший оставаться на президентском посту, ввел в Армении чрезвычайное положение, говорится в справке "Кавказского узла" "Бунт в Армении". Уголовное дело в связи с этими событиями в Ереване было возбуждено только после прихода к власти лидера оппозиции Никола Пашиняна. Кочаряну, Хачатурову и Арутюняну вменяется насильственное свержение конституционного строя.

Запись телефонного разговора директора Службы национальной безопасности (СНБ) Артура Ванецяна и главы Специальной следственной службы (ССС) Сасуна Хачатряна, смонтированная в формате видеоролика, появилась в открытом доступе на YouTube сегодня около 15.00 (14.00 мск), хотя датой публикации файла на видеохостинге значится 5 сентября, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Запись опубликовал пользователь с ником broska333. В публичном доступе на его канале всего три видео, причем первые два из них были опубликованы 6 и 7 лет назад. По состоянию на 19.58 мск ролик "How armenian justice really works" с разговором Ванецяна и Хачатряна набрал 132 205 просмотров.

Главы силовых служб обсуждают "дело 1 марта", в частности арест второго президента Армении Роберта Кочаряна, секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова и бывшего министра обороны Микаела Арутюняна. Судя по контексту разговора, он состоялся в конце июля, когда следствие ходатайствовало об аресте Кочаряна и Хачатурова: Сасун Хачатрян рассказывает Артуру Ванецяну об этом ходатайстве следствия, и директор СНБ выражает обеспокоенность, что арест генсека ОДКБ вызовет бурную реакцию в России.

В ответ на предложение Ванецяна хорошо обдумать этот шаг, Хачатрян просит главу СНБ поговорить об аресте Кочаряна и Хачатурова с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Во время второго звонка директор СНБ сообщил собеседнику, что "премьер "дал добро" на арест Юрия Хачатурова". Артур Ванецян также заверил главу ССС, что "судья даст санкцию на арест Роберта Кочаряна и Юрия Хачатурова". Из записи становится ясно, что глава СНБ во время разговора находился за пределами Армении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отреагировал на публикацию записи, заявив, что "имело место тайное прослушивание главы ССС или директора СНБ" и поручил Ванецяну провести пресс-конференцию для объяснения обстоятельств случившегося, сообщило РБК.

Глава СНБ подтвердил подлинность записи

Директор СНБ Артур Ванецян в ходе сегодняшней пресс-конференции признал запись разговора подлинной. Как пояснил Ванецян, он разговаривал с главой ССС во время своего визита в Женеву, сообщил со ссылкой на прямую трансляцию Factor.am корреспондент "Кавказского узла".

"Учитывая, что перед судом встали бывший президент и генсек ОДКБ необходимо было убедиться, что в деле нет упущений. Это было лишь юридическое обсуждение", - пояснил он.

Судья, освободивший Роберта Кочаряна из-под ареста, должен был взять самоотвод, так как работал в его администрациии выносил приговоры "по делу 1 марта", заявил 16 августа глава Специальной следственной службы Армении. Защита Кочаряна сочла эти слова давлением на суд.

Ванецян отметил, что звонил премьер-министру по вопросу ареста Кочаряна и Хачатурова, но опроверг информацию о том, что Никол Пашинян "дал добро". Он также заверил, что не оказывал давления на судью.

"Премьер сказал, что не должно быть политических препятствий для ареста, а также, что надо арестовать, если есть основания. Что касается судьи, то я не знаком с тем, кто вынес решение об аресте второго президента. Если бы у нас была возможность оказывать давление, те, кто сегодня на свободе, оставались бы под арестом", - заявил директор СНБ, отметив, что его подчиненные ведут оперативное сопровождение судей и следователей во избежание давления на них со стороны людей, связанных с прежними властями.

Артур Ванецян также признал, что его беседа с Хачатряном о предполагаемой реакции России на арест генсека ОДКБ не предполагала осторожных формулировок. "Не секрет, что после "бархатной" революции определенные круги распространяли, что в Армении ситуация изменилась и новая власть меняет внешний вектор. Это было опасение наших российских коллег, которое было нами опровергнуто", - сообщил он.

После ареста Юрия Хачатурова МИД России упрекнул власти Армении в преследовании политических противников. Вскоре после этого заявления Москвы представитель следствия сообщила, что Хачатуров может покидать Армению.

Ванецян и Хачатрян выразили готовность уйти в отставку

По словам Ванецяна, по факту утечки записи конфиденциального разговора начато расследование. "Генпрокуратура уже возбудила дело по этому факту", - заявил директор СНБ на пресс-конференции.

Запись опубликована с целью оказать давление на силовиков и воспрепятствовать борьбе с коррупцией, хищениями и злоупотреблениями, а также раскрытию дела "1 марта", считает глава СНБ. Он не исключил, что оборудование для прослушки его телефона было приобретено на средства состоятельных людей, связанных с бывшим руководством Армении. "За всем этим стоят весьма влиятельными и состоятельными людьми, недовольные нашей политикой", - подчеркнул Артур Ванецян.

И директор Службы нацбезопасности, и глава Специальной следственной службы выразили готовность подать в отставку при условии, что этого потребует общественность. Сасун Хачатрян также связал утечку аудиозаписи с людьми из прежнего руководства Армении, вовлеченными "дело 1 марта".

Хачатрян обнародовал сенсационную информацию о "деле 1 марта"

"Есть доказательство, что олигархи в период с 23 февраля до середины марта [2008 года] наняли военных для защиты их собственности. На эти цели было потрачено 180 миллионов драмов. Средства были перечислены со счетов олигархов и чиновников", - заявил Хачатрян на пресс-конференции, продемонстрировав журналистам документ из материалов дела - бланк с фамилиями и подписями.

По словам Хачатряна, в был включен приказ № 0038 под грифом "совершенно секретно", изданный в феврале 2008 года, для исполнения этого приказа были созданы мобильные силовые группы, указывает издание "Еркрамас".

Назвать имена глава Специальной следственной службы отказался, сославшись на тайну следствия. Хачатрян объяснил это тем, что названные им публично люди могут покинуть страну и скрыться от следствия.

Он также заявил, что за убийством военнослужащего Тиграна Абгаряна во время событий 1 марта стоят бойцы спецподразделений. "В деле есть доказательства. Абгаряна убили до объявления президентом чрезвычайного положения, чтобы развязать руки силовикам", - заявил Сасун Хачатрян.

Роберт Кочарян был президентом Армении с 1998 по 2008 год, его сменил на этом посту Серж Саргсян. После двух президентских сроков Саргсян снова стал руководителем страны в статусе премьер-министра, но в результате массовых протестов подал в отставку. 8 мая 2018 года премьер-министром и фактическим руководителем Армении стал Никол Пашинян. "Кавказским узлом" подготовлена фотохроника "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции", а также биографии Сержа Саргсяна и Никола Пашиняна.

