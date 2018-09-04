Роберт Качарян. Фото © Sputnik / Asatur Yesayants https://ru.armeniasputnik.am/politics/20180904/14244201/kocharyan-ne-smozhet-pokinut-armeniyu---sledstvie-ustanovilo-meru-presecheniya.html

04 сентября 2018, 18:48

Следователи запретили Кочаряну покидать Армению

Следователи взяли подписку о невыезде со второго президента Армении Роберта Кочаряна, обвиненного по делу о разгоне митинга оппозиции.

"Кавказский узел" информировал, что 13 августа Апелляционный суд отменил решение об аресте Роберта Кочаряна, сославшись на его неприкосновенность как бывшего президента Армении. 1 сентября его адвокаты подали жалобу в Кассационный суд Армении, в которой указали на два основания для освобождения второго президента Армении Роберта Кочаряна, не учтенные Апелляционным судом.

Роберт Кочарян был президентом Армении в 1998-2008 годах, говорится в биографии Кочаряна, размещенной на "Кавказском узле".

Роберт Кочарян не сможет покинуть Армению, сообщили сегодня в Специальной следственной службе. "Решением следователя в отношении Роберта Кочаряна выбрана подписка о невыезде в качестве меры пресечения", — цитирует сообщение ведомства "Sputnik Армения".

"Паспорт Кочаряна находится в Специальной следственной службе", - приводит сообщение пресс-службы следствия "Интерфакс".

"Кавказский узел" не располагает комментариями от обвиняемого или его представителей относительно избранной следствием меры пресечения.

Напомним, что Роберта Кочаряна арестовали 27 июля по обвинению в свержении конституционного строя в связи с разгоном акций протеста в Ереване 1-2 марта 2008 года. Тогда, после разгона митинга оппозиционеров, не согласных с победой Сержа Саргсяна на президентских выборах, в стране начались массовые беспорядки. В столкновениях с полицейскими погибли десять человек, более 250 получили ранения. 1 марта Роберт Кочарян, продолжавший оставаться на президентском посту, ввел в Армении чрезвычайное положение, говорится в справке "Кавказского узла" "Бунт в Армении".



Примечание:

"Оппозиционеры сообщили о силовом разгоне демонстрантов в Ванадзоре", "Армяне в Москве поддержали протесты против Сержа Саргсяна", "17 депутатов проголосовали против премьерства Саргсяна".

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