Следователи запретили Кочаряну покидать Армению

04 сентября 2018, 18:48

Следователи взяли подписку о невыезде со второго президента Армении Роберта Кочаряна, обвиненного по делу о разгоне митинга оппозиции.

"Кавказский узел" информировал, что 13 августа Апелляционный суд отменил решение об аресте Роберта Кочаряна, сославшись на его неприкосновенность как бывшего президента Армении. 1 сентября его адвокаты подали жалобу в Кассационный суд Армении, в которой указали на два основания для освобождения второго президента Армении Роберта Кочаряна, не учтенные Апелляционным судом.

Роберт Кочарян был президентом Армении в 1998-2008 годах, говорится в биографии Кочаряна, размещенной на "Кавказском узле".

Роберт Кочарян не сможет покинуть Армению, сообщили сегодня в Специальной следственной службе. "Решением следователя в отношении Роберта Кочаряна выбрана подписка о невыезде в качестве меры пресечения", — цитирует сообщение ведомства "Sputnik Армения".

"Паспорт Кочаряна находится в Специальной следственной службе", - приводит сообщение пресс-службы следствия "Интерфакс".

"Кавказский узел" не располагает комментариями от обвиняемого или его представителей относительно избранной следствием меры пресечения.

Напомним, что Роберта Кочаряна арестовали 27 июля по обвинению в свержении конституционного строя в связи с разгоном акций протеста в Ереване 1-2 марта 2008 года. Тогда, после разгона митинга оппозиционеров, не согласных с победой Сержа Саргсяна на президентских выборах, в стране начались массовые беспорядки. В столкновениях с полицейскими погибли десять человек, более 250 получили ранения. 1 марта Роберт Кочарян, продолжавший оставаться на президентском посту, ввел в Армении чрезвычайное положение, говорится в справке "Кавказского узла" "Бунт в Армении".





