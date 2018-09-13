Расследование прослушки чиновников вызвало скептические оценки в Армении

13 сентября 2018, 12:50

Опубликованная в YouTube запись телефонного разговора директора Службы нацбезопасности Армении с главой Специальной следственной службы содержит признаки превышения полномочий, предположили следователи. Дело по этой статье легко может быть закрыто, считает юрист Ара Казарян.

Как писал "Кавказский узел", 11 сентября на YouTube была опубликована запись телефонного разговора директора Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна с главой Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна об аресте Роберта Кочаряна и Юрия Хачатурова по делу о разгоне демонстрантов. Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело по ст. 146 ч.1 УК РА (незаконное нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграммных или иных сообщений граждан) и по ст. 254 ч. 3, п. 4 (неправомерное завладение компьютерной информацией).

Утечку записи переговоров руководители спецслужб связали с происками влиятельных людей из бывшего руководства страны, которые в 2008 году заплатили военным за защиту их собственности и разгон протестующих. Прослушивание телефонного разговора глав СНБ и ССС – это преступление против государственности Армении, заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело по ст. 309 ч.1 УК Армении (совершение должностным лицом умышленных действий, явно выходящих за пределы его полномочий и причинивших существенный вред правам и законным интересам лиц, организаций, законным интересам общества или государства), так как, по версии следователей, запись разговора Артура Ванецяна и Сасуна Хачатряна содержит "данные, указывающие на превышение должностных полномочий", сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы ведомства.

Сотрудник Генпрокуратуры добавил, что дело передано в Следственный комитет Армении.

Подозреваемый по новому делу еще не определен, уточнил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" начальник отдела по связям с общественностью аппарата Генпрокуратуры Армении Аревик Хачатрян.

Дело о предполагаемом превышении должностных полномочий сегодня принято в производство и поручено Главному управлению по расследованию особо важных дел СК Армении, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель Следственного комитета.

"Демократической вакханалией" назвал факт возбуждения уголовного дела правозащитник Артак Киракосян на своей странице в Facebook. "В Армении на действующего руководителя Службы национальной безопасности заведено уголовное дело по факту превышения служебных полномочий. Куда страна катится? Демократическая вакханалия", - пишет Киракосян.

Юрист Ара Казарян в комментарии под постом Киракосяна предположил, что ст. 309 УК Армении "слишком слабая для данного факта". По его мнению, нужно было возбудить уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению правосудия и следствию с использованием своих должностных полномочий (ст. 332 ч.3 УК Армении).

Статью 309 юрист назвал "дежурной", предположив, что уголовное дело по ней "легко закроют", передал корреспондент "Кавказского узла".

Научный сотрудник Института Кавказа Грант Микаэлян в комментарии под записью Киракосяна предположил, что "реально судить, конечно, не будут". "Но я думаю, некий важный символизм в этом есть. Власть говорит "мы виноваты" и готова какие-то шаги в этом отношении сделать", - написал Микаэлян.

Напомним, что второго президента Армении Роберта Кочаряна арестовали 27 июля по обвинению в свержении конституционного строя в связи с разгоном акций протеста в Ереване в марте 2008 года, однако затем отпустили под подписку о невыезде. 1-2 марта 2008 года в Ереване произошли массовые беспорядки, начавшиеся после разгона митинга оппозиционеров, не согласных с победой Сержа Саргсяна на президентских выборах. В столкновениях с полицейскими погибли десять человек, более 250 получили ранения. 1 марта Роберт Кочарян, продолжавший оставаться на президентском посту, ввел в Армении чрезвычайное положение, говорится в справке "Кавказского узла" "Бунт в Армении". Уголовное дело в связи с этими событиями в Ереване было возбуждено только после прихода к власти лидера оппозиции Никола Пашиняна.