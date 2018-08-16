Обращения от имени Бакаева и ИГ* продолжили тренд информационных вбросов

16 августа 2018, 16:11

Видеообращение чеченского певца Зелимхана Бакаева и ролик от имени запрещенной в России террористической организации призваны ввести общество в заблуждение, убеждены правозащитницы Татьяна Локшина и Светлана Ганнушкина год спустя после исчезновения певца.

Как писал "Кавказский узел", 8 августа исполнился год со дня исчезновения Зелимхана Бакаева, который приехал из Москвы в Грозный на свадьбу сестры и пропал. Спустя год после его исчезновения сотрудник следственных органов признался, что в деле "нет подвижек".

24 сентября 2017 года в Интернете появилось видео, на котором Бакаев сообщил, что находится в Германии, однако его знакомые и правозащитники сочли видео постановочным. Сомнения в подлинности вызвал у правозащитников и опубликованный 10 января видеоролик от имени боевиков запрещенной в России по судом террористической организации "Исламское государство", авторы которого призвали убивать известных российских правозащитников.

И видеообращение от имени Бакаева, и ролик с угрозами ИГ* являются фейковыми, убеждена руководитель московского бюро Human Rights Watch Татьяна Локшина. "Как и все фейковые видео, эти тоже призваны ввести в заблуждение общественное мнение. Есть целый ряд признаков, что видео Бакаева фейковое. Что касается так называемого "игиловского"* видео с угрозами, то да, с моей точки зрения оно тоже (не соответствует действительности)", - сказала Татьяна Локшина корреспонденту "Кавказского узла".

Цель обеих видеозаписей – "ввести в заблуждение общественное мнение", подтвердила корреспонденту "Кавказского узла" глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина. "Понятно, что видео Бакаева было опубликовано, чтобы показать - якобы он находится в безопасности и с ним все хорошо. Он снимал видео так, как его заставили люди, у которых он находился", - считает правозащитница.

Видео Бакаева было сделано его авторами для того чтобы "обелить себя", предположила Светлана Ганнушкина. "Когда человек находится в руках неизвестных, то делается такое фейковое видео, чтобы обелить себя и показать, что певец жив", - добавила она.

Правозащитница напомнила, что слова Рамзана Кадырова о роли родственников в исчезновении Бакаева являются фактическим признанием того, что власти в курсе участи певца.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в январе прокомментировал исчезновение Зелимхана Бакаева. Выступление Кадырова на чеченском языке было показано в эфире вечерних новостей ЧГТРК "Грозный". Видеозапись 17 января была размещена в YouTube. Кадыров отверг обвинения в причастности к исчезновению исполнителя, при этом намекнул, что Бакаева могли убить его родственники.

Бывший продюсер Бакаева Гилани Стадник 15 августа отказался дать корреспонденту "Кавказского узла" комментарий относительно обстоятельств исчезновения певца. "Я говорил все, что знал. Мне нечего добавить по этой теме", - сказал Гилани Стадник.

Мать певца Малика Бакаева 15 августа также отказалась от комментариев. "Мне ничего нового не известно о сыне. Я не могу говорить на эту тему", - сказала Малика Бакаева корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, что Зелимхан Бакаев стал широко известен как исполнитель в 2012 году. Его песня «Мичахь хьо лела ьезам» (Где ты ходишь, любовь?) стала в свое время хитом. В последующем Бакаев переехал в Москву.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Чечне и ведет хронику происходящих здесь вооруженных инцидентов и похищений людей.

* - организация признана террористической и запрещена в России судом.