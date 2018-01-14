Видео от имени ИГ* с призывом убивать правозащитников распространено в соцсетях

14 января 2018, 05:56

Видеоролик от имени боевиков "Вилаят Кавказ" - отделения запрещенной в России по решению суда террористической организации "Исламское государство" с призывом убивать известных российских правозащитников получил распространение в мессенджере WhatsApp, в ряде каналов Telegram и среди пользователей Facebook. Правозащитники и пользователи социальных сетей выразили сомнение относительно подлинности видео.

На видеозаписи длительностью 1 минута и 20 секунд, датированной 10 января, копия которой имеется в распоряжении "Кавказского узла", четверо вооруженных пистолетами и ножами людей в масках и камуфлированной одежде на фоне флага "Исламского государства"* обращаются к своим последователям с призывом убивать известных российских правозащитников с целью расшатать ситуацию к выборам президента РФ в 2018 году.

Поводом для записи этого обращения, как сообщает спикер в кадре, стало задержание в Чечне руководителя чеченского отделения Правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева.

"Кавказский узел" сообщал, что 11 января суд постановил заключить Оюба Титиева под стражу на два месяца по обвинению в хранении марихуаны (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Перед этим Титиев рассказал суду об обстоятельствах своего задержания и заявил, что наркотики ему были подброшены силовиком. Он также написал заявление в следственное управление СКР по Чечне с просьбой привлечь этого сотрудника к ответственности. 12 января адвокат правозащитника передал в Следственный комитет заявление Титиева. Оюб Титиев рассказал адвокату, что силовики принуждали его к самооговору и угрожали возбудить в отношении его родных уголовные дела о содействии терроризму. 12 января защита обжаловала арест правозащитника. В защиту Титиева выступили правозащитные организации, представители иностранных государств и международных организаций - "Платформа гражданской солидарности", правительство Германии, Human rights watch, Совет Европы.

Люди на видео обращают внимание на давление международного сообщества и США на Российскую Федерацию в связи с арестом Титиева, констатируя эффективность таких усилий и то, что это играет на руку боевикам ИГ*.

В завершении человек в маске обращается к братьям, имеющим доступ к правозащитникам с громкими фамилиями, и призывает убивать их, заявляя, что вне зависимости от исполнителя общественное мнение будет относить эти убийства на Путина и Кадырова. Целью этих убийств называется возможность расшатать ситуацию до выборов.

Правозащитники и пользователи соцсетей усомнились в подлинности видеоролика

Директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская предположила, что видео является фейком.

"Очень похоже на фейк. Если бы ИГ* хотело совершить такую провокацию, зачем заранее об этом заявлять?" - написала Сокирянская на своей странице в Facebook, при этом выразив озабоченность самим фактом наличия такого видео.

Руководитель правозащитной организации Human Rights Analysis Center Ахмед Гисаев на своей странице в Facebook высказал предположение, что к съемке и монтажу видео имеют отношения сотрудники правоохранительных органов. Он также обратил внимание на то, что видео появилось практически синхронно с задержанием руководителя чеченского отделения ПЦ "Мемориал" Оюба Титиева.

"Обратите внимание на датировку данного видео — 10 января 2018. Я не пойму, ISIS* заранее знала о его аресте, или их действия просто выполнялись синхронно с "российскими силовиками"? В любом случае координация похвальная", - написал Гисаев.

Руководитель Комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина полагает, что обращение от имени ИГ* является акцией устрашения правозащитного сообщества страны.

"Стоять за этим могут и кадыровцы, что сразу напрашивается, и кто-то из террористического крыла НВФ. Для первых такая жертва - устрашение и способ заставить правозащитников молчать. Вторые - не секрет, что они существуют, по методам и уровню нравственности они близки [к первым]. Угроза реальна уже давно, она не раз реализовывалась. А кого она сейчас коснется - предполагать не буду", - сказала Светлана Ганнушкина корреспонденту "Кавказского узла".

Аналитик британского аналитического центра IHS Janes Джоанна Паращук, специализирующаяся на изучении джихадистского движения в Сирии и на Северном Кавказе, также склоняется к версии, что видео является фейком.

Она сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что "видео появилось в субботу, 13 января, в Telegram на нескольких каналах сторонников ИГ*".

"Я не знаю, откуда они получили видео, они лишь разместили его в нескольких группах своих сторонников. На официальном канале ИГ* на русском языке видео не опубликовали и не анонсировали. Кроме этого, ИГ* никогда не призывало к убийству правозащитников ранее. Они, например,... призывали к атакам против гражданских лиц, как в Сургуте", - рассказала Паращук.

19 августа 2017 года выходец из Дагестана Артур Гаджиев в центре Сургута напал на прохожих с ножом и был убит сотрудниками полиции. С ножевыми ранениями были госпитализированы семь человек. После инцидента в Сургуте были задержаны не менее десяти человек, двум задержанным уроженцам Дагестана предъявлены обвинения в пособничестве теракту. "Исламское государство"* опубликовало видео присяги Артура Гаджиева.

Она отметила, что ранее с логотипом "Вилаята Кавказ ИГ*" видео уже распространялось, но назвала это обстоятельство несущественным, так как логотип и заставка могли легко использоваться в таком видео и в случае фейка.

"Конечно, невозможно сказать на 100 процентов - это фейк, но, по-моему, это не похоже на то, что мы видели от ИГ* в прошлом. Им раньше не были интересны правозащитники", - заявила Паращук.

Она отметила, что ранее распространялись призывы к атакам против мирных граждан и нападению на полицию.

"Кроме того, если они хотят, чтобы в убийствах правозащитников обвиняли власти и спецслужбы, то зачем они опубликовали видео с таким признанием? В этом нет логики. Логика ИГ* в том, чтобы все знали, что атаки совершены ими", - сказала она.

Джоанна Паращук также выразила уверенность, что видео могло быть записано на Кавказе или в ином российском регионе.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также опубликован материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* - организация признана террористической и запрещена в России судом.