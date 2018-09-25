Здунов назначен премьером Дагестана после тайного голосования парламента

25 сентября 2018, 11:11

Депутаты парламента Дагестана дали согласие на назначение Артема Здунова на должность председателя правительства республики, не задав кандидату в премьеры ни единого вопроса.

Как сообщал "Кавказский узел", 39-летний Артем Здунов был назначен премьер-министром Дагестана 7 февраля. Одной из главных задач на посту премьера он назвал масштабную борьбу с коррупцией. Ранее Здунов занимал должность министра экономики Татарстана.

Сегодня депутаты Народного Собрания одобрили назначение Артема Здунова премьер-министром республики. Голосование было тайным - "за" проголосовали 75 депутатов, "против" один, еще один парламентарий воздержался. Всего в Народном Собрании 90 депутатов, зарегистрировались на сессии 78, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

После выступления Артема Здунова с короткой речью депутаты ему не задали ни одного вопроса. Спикер парламента Хизри Шихсаидов отметил, что все вопросы были заданы 24 сентября, во время встреч Здунова с представителями фракций "Справедливая Россия", "КПРФ" и "Единая Россия", сообщил "Черновик".

Биография Артема Здунова опубликована в разделе "Биографии" на "Кавказском узле".

Кандидатуру Здунова внес на рассмотрение депутатов глава Дагестана Владимир Васильев вчера, 24 сентября. В начале сегодняшней сессии парламента Дагестана Владимир Васильев рассказал, что уговорил президента Татарстана Рустама Минниханова отпустить на работу в Дагестан Артема Здунова. "Кто-то (Здунова) тут называет практикантом, это вообще-то не плохое слово", - сказал Васильев.

После того, как 9 сентября депутаты избрали главой республики Васильева, правительство Дагестана сложило полномочия. Однако до формирования нового состава правительства все его члены работают в качестве исполняющих обязанности. По словам Васильева, должности в новом кабинете министров получат победители регионального кадрового конкурса.

Ситуацию с кадровыми чистками в Республике Дагестан "Кавказский узел" с января текущего года отслеживает на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".