Власти Дагестана анонсировали строительство новой школы вместо сгоревшей

Глава Дагестана Владимир Васильев заявил о строительстве здания новой школы в Кизилюртовском районе Дагестана на месте поврежденной пожаром.

Как сообщал "Кавказский узел", в ночь на 22 сентября сгорело здание школы в селе Миатли, при пожаре никто не пострадал. Ученики этой школы переведены в образовательное учреждение в соседнем селе.

Школа в селе Миатли была построена в 1928 году. Сначала школа была начальная, потом стала семилетней, а в 1965 году открыли среднюю школу, следует из информации, размещенной на официальном сайте школы.

Проработать вопрос строительства новой школы в селе Миатли Васильев поручил правительству Дагестана на встрече с врио председателя правительства Артёмом Здуновым и врио заместителя председателя правительства–министра образования и науки республики Уммупазиль Омаровой 22 сентября, говорится в сообщении пресс-службы на сайте главы правительства Дагестана.

Вопрос организации перевозки миатлинских учеников в соседнюю школу решается. "В ближайшее время поступят новые автобусы и несколько из них также будут направлены в Кизилюртовский район", - приводятся в сообщении пресс-службы слова Омаровой.

Количество учащихся в сгоревшей школе не уточняется, но указывается, что она была рассчитана на 100 мест.