Васильев предложил назначить Здунова премьером Дагестана

24 сентября 2018, 17:28

Глава Дагестана Владимир Васильев внес на рассмотрение республиканского парламента кандидатуру Артема Здунова для назначения его на должность главы правительства.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 сентября депутаты Народного собрания Дагестана избрали главой республики Владимира Васильева, он принес присягу и официально вступил в должность. После этого правительство Дагестана сложило полномочия. По словам Васильева, должности в новом правительстве получат победители регионального кадрового конкурса.

39-летний Артем Здунов был назначен премьер-министром Дагестана 7 февраля. До этого он занимал пост министра экономики Татарстана. Одной из своих основных задач на посту премьера Здунов назвал масштабную борьбу с коррупцией.

Парламент Дагестана рассмотрит вопрос о назначении Здунова на пост главы правительства республики завтра, 25 сентября, сообщил сотрудник управления по информационной политике администрации главы и правительства Дагестана.

"Президиум Народного собрания Дагестана утвердил главным вопросом завтрашней сессии парламента дачу согласия для назначения на должность председателя правительства Дагестана Артема Здунова", - приводит его слова ТАСС.

Все члены правительства до формирования его нового состава продолжат выполнять свои функции в качестве исполняющих обязанности.

«Самое главное, чтобы все, что от нас зависит, мы делали с опережением. Это касается всех, кто планирует дальше работать в составе правительства республики», - заявил Владимир Васильев на сегодняшнем рабочем совещаниями с руководителям республиканских органов власти.

Глава республики также прокомментировал последние задержания высокопоставленных чиновников Дагестана. "Не тратьтесь на коррупцию, это только умножит наказание и продлит срок", - приводит его слова пресс-служба в сообщении на сайте главы и правительства Дагестана.

Ситуацию с кадровыми чистками в Республике Дагестан "Кавказский узел" с января текущего года отслеживает на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".