Власти Дагестана отчитались о земле для Каспийской флотилии

04 сентября 2018, 14:11

Один из двух зарезервированных для авиации Каспийской флотилии участков раньше находился в распоряжении агрофирмы, заявил представитель Минимущества Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 августа министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Каспийске, куда планируется передислокация из Астрахани Каспийской флотилии, будет построена полноценная военно-морская база. После передислокации флотилии, по расчетам мэрии города, в Каспийске будет создано около пяти тысяч рабочих мест. По мнению местных жителей, передислокация флотилии положительно повлияет на Каспийск.

Минимущества Дагестана зарезервирует землю под строительство объектов, необходимых для размещения авиационной эскадрильи Каспийской флотилии. Для эскадрильи отведены два земельных участка общей площадью 31 га и 13,5 га на территории Карабудахкентского района Дагестана, сообщил 3 сентября корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы министерства.

По его словам, такое решение было принято 30 августа на заседании комиссии по вопросам управления земельными ресурсами и анализа эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Республики Дагестан. "Здесь необходимо пояснить, что мы понимаем под термином "резервирование земли". Это процедура наложения ограничений на эксплуатацию гражданами либо юридическими лицами конкретного участка по причине вероятности его дальнейшего использования во благо страны", – пояснил представитель Минимущества.

Представитель министерства отметил, что комиссия Минимущества Дагестана провела подробный осмотр выделяемой территории, расположенной возле аэропорта "Уйташ". "Проверка выявила, что на этих участках земли отсутствуют какие-либо объекты капитального строительства, и для принятия положительного решения по этому участку не было никаких преград", - рассказал он.

Выделенная Каспийской флотилии земля находится в собственности Дагестана

В соответствии с законом "О земле" в полномочия правительства Дагестана входит как распоряжение землями, находящимися в собственности республики, так и резервация участков для государственных нужд, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" главный экономист фонда "Реальная политика" Халил Халилов.

"По всей видимости, эти земельные участки находятся именно в собственности Республики Дагестан, иначе принималось бы решение в соответствии с этим же законом об изъятии земельных участков для государственных нужд, в том числе, путем выкупа", - рассказал Халилов.

Специалист министерства по земельным и имущественным отношениям Дагестана Гаджимагомед Каммагаджиев уточнил, что в данном случае речь идет "об образовании земельного участка". "Земля находилась в собственности республики. Один участок – 31 га, находился в пользовании "СПК им.Курбанова". У них получено согласие об образовании земельного участка, они предоставили такое письмо. У министерства имеется договор аренды с землепользователем", - пояснил Каммагаджиев.

При этом он уточнил, что на работу сельскохозяйственного производственного кооператива изъятие земли не повлияло, так как у него имеется в целом около 670 гектаров земель.

Власти пообещали землю для строительства жилья военнослужащим Каспийской флотилии

6 августа во время встречи в Махачкале председатель правительства Дагестана Артема Здунова с командующим войсками Южного военного округа Александром Дворниковым обсуждалась "дорожная карта" по осуществлению мер по обеспечению жильем военнослужащих Каспийской флотилии министерства обороны России, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы правительства Дагестана.

"Достигнута договоренность с администрациями Махачкалы, Каспийска, Карабудахкентского района о подборе и выделении земельных участков для строительства и подключения этих участков к сетям инженерно-технического обеспечения", - подчеркнул он.

Напомним, что президент России Владимир Путин на саммите в Казахстане 13 августа сообщил о том, что в Каспийске до 2025 года будет построен глубоководный порт, который будет способен принимать суда с полезной нагрузкой от 15 до 25 тысяч тонн.