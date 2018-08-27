1,5 тысячи военных подняты по тревоге в Дагестане

27 августа 2018, 18:09

Мотострелки и морские пехотинцы, поднятые по учебной тревоге, выдвинулись на прибрежный полигон Аданак в Дагестане, сообщили в Южном военном округе.

В учениях принимают участие военнослужащие подразделений 58 общевойсковой армии и Каспийской флотилии, задействованы более 200 единиц боевой техники, а также самолеты, вертолеты и корабли, уточнил руководитель пресс-службы ведомства Вадим Астафьев.

По его данным, тактическая группа морской пехоты в ходе учений отработает порядок высадки на побережье Каспия в условиях учебного общевойскового боя с мотострелковыми подразделениями. Учения продлятся до 8 сентября, сообщает сегодня со ссылкой на Астафьева ТАСС.

"Кавказский узел" ранее писал об учениях военнослужащих мотострелкового соединения в Дагестане 23 августа. Учения прошли на горном полигоне "Дальний", в них приняли участие около тысячи военных.