Военные учения на полигоне Аданак. Дагестан. Фото: Пресс-служба Министерства обороны РФ http://syria.mil.ru

27 августа 2018, 18:09

1,5 тысячи военных подняты по тревоге в Дагестане

Мотострелки и морские пехотинцы, поднятые по учебной тревоге, выдвинулись на прибрежный полигон Аданак в Дагестане, сообщили в Южном военном округе.

В учениях принимают участие военнослужащие подразделений 58 общевойсковой армии и Каспийской флотилии, задействованы более 200 единиц боевой техники, а также самолеты, вертолеты и корабли, уточнил руководитель пресс-службы ведомства Вадим Астафьев.

По его данным, тактическая группа морской пехоты в ходе учений отработает порядок высадки на побережье Каспия в условиях учебного общевойскового боя с мотострелковыми подразделениями. Учения продлятся до 8 сентября, сообщает сегодня со ссылкой на Астафьева ТАСС.

"Кавказский узел" ранее писал об учениях военнослужащих мотострелкового соединения в Дагестане 23 августа. Учения прошли на горном полигоне "Дальний", в них приняли участие около тысячи военных

Примечание:

"Более 2,5 тысячи спецназовцев подняты по учебной тревоге на Юге России", "Более тысячи военных вышли на учения в горы Дагестана", "Эксперты рассказали о связи учений на Северном Кавказе с конфликтом в Сирии".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

27 августа 2018, 19:32

27 августа 2018, 19:02

27 августа 2018, 18:57

27 августа 2018, 18:41

27 августа 2018, 18:35

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Аналитика

Все статьи

Инфографика

Все справки

Новости

Все новости