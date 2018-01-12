12 января 2018, 04:48

Эксперты рассказали о связи учений на Северном Кавказе с конфликтом в Сирии

Значительное число военных учений в Южном военном округе объясняется участием России в борьбе против террористической организации "Исламское государство" на территории Сирии. Антитеррористические учения в СКФО свидетельствуют о наличии реальной угрозы терактов после возвращения на родину участников сирийского конфликта, считают опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты.

Как информировал "Кавказский узел", за четвертый квартал 2017 года военные учения, в том числе по тревоге, проходили на территории Южного военного округа не менее 12 раз, при этом чаще всего – в регионах Северо-Кавказского федерального округа. В декабре 2017 года и первой декаде января 2018 года антитеррористические учения ЮВО проводились не менее пяти раз, в том числе трижды на территории Дагестана.

Антитеррористические учения в Северо-Кавказском федеральном округе связаны с тем, что российские власти находятся в некотором напряжении и ждут обострения террористической активности после активных боевых действий в Сирии против запрещенного в России судом и признанного террористической организацией "Исламского государства", считает шеф-редактор "Ежедневного журнала", военный обозреватель Александр Гольц.

"Если на территории Сирии воевало [на стороне боевиков] около 5 тысяч выходцев из стран СНГ, то понятно, что эти люди, скорее всего, вернутся туда, откуда уехали в Сирию, то есть вернутся в основном на Кавказ", - сказал Гольц корреспонденту «Кавказского узла».

"Кавказский узел" ранее писал об участии жителей регионов СКФО в сирийском конфликте на стороне боевиков. В частности, прокуратура Чечни в конце сентября 2017 года заявляла, что в рядах боевиков "Исламского государства"* в Сирии может находиться около 800 уроженцев Чечни, из них 607 объявлены в международный розыск. По данным ингушского МВД на январь 2017 года, с начала войны в Сирии около 200 жителей Ингушетии присоединились к ИГ*, четверть из них были убиты, а десять вернулись на родину.

Антитеррористические учения в новогодние праздники 2018 года свидетельствуют о том, что у силовых структур было опасение возможных терактов, полагает он.

По его словам, число проводимых военных учений растет, согласно заявлениям Минобороны России, не только на территории Южного военного округа. "Мирная жизнь военнослужащих должна состоять из военных учений, которые разрабатываются заранее. Они проводятся не для галочки. Эти учения связаны с необходимостью подготовки армии к возможным военным ситуациям», - сказал военный эксперт.

Гольц отметил, что сложно оценивать результативность проведенных военных учений. "Мы не знаем, какие проблемы были выявлены у армии в ходе этих учений, так как о проблемах обычно вслух не говорят", - пояснил он.

Учения в Южном военном круге, в поле ответственности которого находится война в Сирии, проводятся из-за необходимости подготовки армии к военным действиям, считает военный обозреватель "Новой газеты" Павел Фельгенгауэр.

«Эта необходимость напрямую не связана с Кавказом и с угрозой всяких салафитстких групп, которые остались в регионе. Они, конечно, проблема, но не для армии, ими занимаются спецслужбы. Угроза дестабилизации исходит также от карабахского конфликта, который всегда потенциально опасен, но основная угроза – Донбасс, Украина, Сирия. И все эти направления – ответственность ЮВО», - сказал он "Кавказскому узлу".

По его словам, учения часто выявляют проблемы армии и показывают, насколько те или иные подразделения готовы к боевым действиям. "Учения показывают, насколько армия готова выдвигаться и действовать, насколько хорошо работает логистическая система... Логистика хорошо себя показала на Донбассе и в Сирии, куда переброшены миллионы тон военных грузов", - отметил военный обозреватель.

Антитеррористические учения в новогодние праздники 2018 года показали, что у спецслужб России есть предположение о возможных терактах по всей территории страны, полагает эксперт.

«У спецслужб есть предположение, что после разгрома ИГИЛ* из ближневосточного региона в Россию вернутся многие боевики. Они вернутся уже с большим боевым опытом и могут вновь усилить террористическую угрозу в России. Часто об этом достаточно публично говорит высшее руководство армии. Это отражается на работе спецслужб, которые и проводят контртеррористические учения, так как есть повышенная террористическая опасность», - уверен Фельгенгауэр.

Террористическая угроза в России вполне реальна, причем не только на территории Северного Кавказа, но и в других регионах страны, полагает он.

С новостями о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа можно ознакомиться на страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата" "Кавказского узла". В "Справочнике" опубликована справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ*" .

* - "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.

источник: корреспондент "Кавказского узла"