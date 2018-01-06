06 января 2018, 11:41

Учения по задержанию подводных диверсантов прошли в Махачкале

Моряки Каспийской флотилии обнаружили и задержали условных пловцов-диверсантов, рапортовала сегодня пресс-служба Южного военного округа.

Учения прошли в Махачкале, в них приняли участие военнослужащие отряда противоподводно-диверсионных сил и средств, специальный противодиверсионный катер "Грачонок" и несколько быстроходных лодок.

После того как оборудование засекло под водой движущиеся человеческие фигуры, катер доставил на нужное место боевых пловцов, которые захватили условных диверсантов и доставили их на берег, со ссылкой на пресс-службу ЮВО передает РИА "Новости".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 1 января дислоцированные в Дагестане мотострелки отразили условное нападение террористов на склад с боеприпасами в Буйнакске.