Моряк Каспийской флотилии. Фото пресс-службы Минобороны РФ. http://деятельность.минобороны.рф/news_page/country/more.htm?id=11810634@egNews

06 января 2018, 11:41

Учения по задержанию подводных диверсантов прошли в Махачкале

Моряки Каспийской флотилии обнаружили и задержали условных пловцов-диверсантов, рапортовала сегодня пресс-служба Южного военного округа.

Учения прошли в Махачкале, в них приняли участие военнослужащие отряда противоподводно-диверсионных сил и средств, специальный противодиверсионный катер "Грачонок" и несколько быстроходных лодок.

После того как оборудование засекло под водой движущиеся человеческие фигуры, катер доставил на нужное место боевых пловцов, которые захватили условных диверсантов и доставили их на берег, со ссылкой на пресс-службу ЮВО передает РИА "Новости".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 1 января дислоцированные в Дагестане мотострелки отразили условное нападение террористов на склад с боеприпасами в Буйнакске.

Примечание:

"2000 военных подняты по тревоге на учениях ЮВО", "Необъявленные учения вызвали критику грозненцев", "Силовики назвали учебным взрыв в Грозном".

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