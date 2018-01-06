06 января 2018, 11:41
Учения по задержанию подводных диверсантов прошли в Махачкале
Моряки Каспийской флотилии обнаружили и задержали условных пловцов-диверсантов, рапортовала сегодня пресс-служба Южного военного округа.
Учения прошли в Махачкале, в них приняли участие военнослужащие отряда противоподводно-диверсионных сил и средств, специальный противодиверсионный катер "Грачонок" и несколько быстроходных лодок.
После того как оборудование засекло под водой движущиеся человеческие фигуры, катер доставил на нужное место боевых пловцов, которые захватили условных диверсантов и доставили их на берег, со ссылкой на пресс-службу ЮВО передает РИА "Новости".
Ранее "Кавказский узел" писал, что 1 января дислоцированные в Дагестане мотострелки отразили условное нападение террористов на склад с боеприпасами в Буйнакске.
"2000 военных подняты по тревоге на учениях ЮВО", "Необъявленные учения вызвали критику грозненцев", "Силовики назвали учебным взрыв в Грозном".
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