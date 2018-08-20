Более 2,5 тысячи спецназовцев подняты по учебной тревоге на Юге России

20 августа 2018, 04:00

Тактико-специальные учения стартовали в соединениях спецназа Южного военного округа, дислоцированных в Краснодарском и Ставропольском краях и в Ростовской области.

Три соединения спецназа были подняты сегодня, 20 августа по сигналу учебной тревоги и передислоцировались в районы общевойсковых полигонов "Кадамовский" (Ростовская область), "Николо-Александровский"(Ставропольский край) и "Молькино" (Краснодарский край).

На полигонах военные отработали защиту от оружия массового поражения и применили беспилотники для разведки мест вероятных засад противника, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ЮВО Вадима Астафьева.

Следующей задачей учений будет переброска военных на вертолетах Ми-8АМТШ более чем на 500 километров для выполнения задач в тылу условного противника на полигонах, расположенных в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, а также в Крыму, сообщает "Интерфакс".

В учениях задействованы более 2,5 тысячи военнослужащих и более ста единиц военной техники.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что 17 августа на учениях в Дагестане был испытан ракетный комплекс "Бук-М3".