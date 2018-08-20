Бойцы спецназа, фото: пресс-служба Росгвардии. http://rosgvard.ru/ru/page/index/komandnoshtabnye-ucheniya-podrazdelenij-specialnogo-naznacheniya

20 августа 2018, 04:00

Более 2,5 тысячи спецназовцев подняты по учебной тревоге на Юге России

Тактико-специальные учения стартовали в соединениях спецназа Южного военного округа, дислоцированных в Краснодарском и Ставропольском краях и в Ростовской области.

Три соединения спецназа были подняты сегодня, 20 августа по сигналу учебной тревоги и передислоцировались в районы общевойсковых полигонов "Кадамовский" (Ростовская область), "Николо-Александровский"(Ставропольский край) и "Молькино" (Краснодарский край).

На полигонах военные отработали защиту от оружия массового поражения и применили беспилотники для разведки мест вероятных засад противника, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ЮВО Вадима Астафьева.

Следующей задачей учений будет переброска военных на вертолетах Ми-8АМТШ более чем на 500 километров для выполнения задач в тылу условного противника на полигонах, расположенных в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, а также в Крыму, сообщает "Интерфакс".

В учениях задействованы более 2,5 тысячи военнослужащих и более ста единиц военной техники.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что 17 августа на учениях в Дагестане был испытан ракетный комплекс "Бук-М3".

Примечание:

"Более тысячи военных вышли на учения в горы Дагестана", "Эксперты рассказали о связи учений на Северном Кавказе с конфликтом в Сирии", "Военные эксперты связали учения на Каспии с тестированием мощной РЛС".

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