Стрельбы на военном полигоне «Дальний» в Дагестане. Фото http://mil.ru/mcis/news/more.htm?id=12141842@egNews

13 июня 2018, 11:58

Более тысячи военных вышли на учения в горы Дагестана

В ходе начавшихся сегодня на военном полигоне «Дальний» в Дагестане учений артиллеристы 58-й общевойсковой армии отрабатывают учебно-боевые задачи по ведению боя и разведки.

Артиллеристы 58-й общевойсковой армии проводят учения с участием подразделений различных родов войск. "Более одной тысячи военнослужащих приступили к выполнению совместных учебно-боевых задач разведывательно-огневых контуров в составе реактивных и самоходных дивизионов, а также минометных батарей", - сообщил руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

По его словам, к учениям привлечены военнослужащие инженерных подразделений, специалисты радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, связи, разведки и расчеты беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС.

Всего в учениях на горном полигоне в Буйнакском районе Дагестана будет задействовано более 200 единиц боевой техники, отмечает «Молодежь Дагестана».

Как писал "Кавказский узел", 26 апреля в Дагестане прошли учения сил противовоздушной обороны, в ходе этих учений военнослужащие применили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Бук-М3".

Примечание:

"Более 10 кораблей приняли участие в учениях Каспийской флотилии", "Опубликовано видео ЧП на учениях в Северной Осетии", "Более 600 мотострелков прошли учения в Карачаево-Черкесии".

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