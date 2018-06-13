Более тысячи военных вышли на учения в горы Дагестана

13 июня 2018, 11:58

В ходе начавшихся сегодня на военном полигоне «Дальний» в Дагестане учений артиллеристы 58-й общевойсковой армии отрабатывают учебно-боевые задачи по ведению боя и разведки.

Артиллеристы 58-й общевойсковой армии проводят учения с участием подразделений различных родов войск. "Более одной тысячи военнослужащих приступили к выполнению совместных учебно-боевых задач разведывательно-огневых контуров в составе реактивных и самоходных дивизионов, а также минометных батарей", - сообщил руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

По его словам, к учениям привлечены военнослужащие инженерных подразделений, специалисты радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, связи, разведки и расчеты беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС.

Всего в учениях на горном полигоне в Буйнакском районе Дагестана будет задействовано более 200 единиц боевой техники, отмечает «Молодежь Дагестана».

Как писал "Кавказский узел", 26 апреля в Дагестане прошли учения сил противовоздушной обороны, в ходе этих учений военнослужащие применили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Бук-М3".