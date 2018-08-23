Военные учения на полигоне в Дагестане. Фото: Минобороны РФ / mil.ru

23 августа 2018, 10:35

Около тысячи военных начали учения на дагестанском полигоне

Военнослужащие мотострелкового соединения, дислоцированного в Дагестане, приступили к двусторонним ротным тактическим учениям на горном полигоне "Дальний", сообщили сегодня в Южном военном округе.

По данным ведомства, в учениях принимают участие около тысячи военнослужащих и около 300 единиц военной техники.

В ходе учений будут задействованы вертолеты армейской авиации и беспилотные летательные аппараты. Летчики отработают прицельное бомбометание по колоннам бронетехники условного противника. При этом будут использованы специальные авиабомбы с сигнальными огнями для оценки точности ударов. Мотострелки вместе с разведывательными, артиллерийскими и танковыми подразделениями займутся поиском и уничтожением условного противника, проинформировали в ЮВО.

"На этапе огневой подготовки военнослужащие выполнят боевые стрельбы из вооружения реактивных систем залпового огня РСЗО "Град", самоходных артиллерийских установок САУ 2С1 "Гвоздика", танков Т-90А, минометов 2Б-11 "Сани" и БМП-2", - цитирует представителя ЮВО "Интерфакс".

Двусторонние ротные тактические учения в соединениях и воинских частях ЮВО проводятся с 20 августа по 15 сентября. Ежедневно в них принимают участие около 6 тысяч военнослужащих и задействовано более 1,5 тысячи единиц военной техники, сообщило Минобороны России 22 августа на своем сайте.

"Кавказский узел" ранее писал об учениях в Дагестане 17 августа. В них приняли участие подразделения противовоздушной обороны общевойскового объединения Южного военного округа. В ходе учений они отразили нападение условного противника, применив ракетный комплекс "Бук-М3".

Примечание:

"Более 2,5 тысячи спецназовцев подняты по учебной тревоге на Юге России", "Более тысячи военных вышли на учения в горы Дагестана", "Эксперты рассказали о связи учений на Северном Кавказе с конфликтом в Сирии".

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