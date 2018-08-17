17 августа 2018, 10:03

Ракетчики испытали "Бук-М3" в Дагестане

Подразделения противовоздушной обороны общевойскового объединения Южного военного округа в ходе учений в Дагестане отразили нападение условного противника, сообщили в ЮВО.

По данным ведомства, военнослужащие отработали выполнение боевых задач на новой позиции. Для этого, согласно замыслу учений, дивизион "Бук-М3" сменил дислокацию и занял позицию для обороны воздушного пространства Каспийского побережья.

В ходе учений военнослужащие захватили и уничтожили крылатые ракеты условного противника, применив ракетный комплекс "Бук-М3" - новейший ракетный комплекс, заступивший на дежурство в Дагестане, пишет сегодня со ссылкой на представителя Южного военного округа "Интерфакс".

"Бук-М3" - это высокомобильный многофункциональный зенитный ракетный комплекс средней дальности. Он предназначен для уничтожения летательных аппаратов всех типов во всех диапазонах их практического применения, обстрела радиоконтрастных наземных целей и поражения надводных целей в условиях интенсивного противодействия, как огневого, так и радиоэлектронного, говорится в справочном материале на сайте информационного агентства "Оружие России".

"Кавказский узел" ранее писал о применении военными зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М3" в ходе учений 26 апреля в Дагестане

Примечание:

"Более тысячи военных вышли на учения в горы Дагестана", "Эксперты рассказали о связи учений на Северном Кавказе с конфликтом в Сирии", "Военные эксперты связали учения на Каспии с тестированием мощной РЛС".

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17 августа 2018, 10:03

  • Ракетчики испытали "Бук-М3" в Дагестане

    Подразделения противовоздушной обороны общевойскового объединения Южного военного округа в ходе учений в Дагестане отразили нападение условного противника, сообщили в ЮВО.

17 августа 2018, 09:09

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