Ракетчики испытали "Бук-М3" в Дагестане

17 августа 2018, 10:03

Подразделения противовоздушной обороны общевойскового объединения Южного военного округа в ходе учений в Дагестане отразили нападение условного противника, сообщили в ЮВО.

По данным ведомства, военнослужащие отработали выполнение боевых задач на новой позиции. Для этого, согласно замыслу учений, дивизион "Бук-М3" сменил дислокацию и занял позицию для обороны воздушного пространства Каспийского побережья.

В ходе учений военнослужащие захватили и уничтожили крылатые ракеты условного противника, применив ракетный комплекс "Бук-М3" - новейший ракетный комплекс, заступивший на дежурство в Дагестане, пишет сегодня со ссылкой на представителя Южного военного округа "Интерфакс".

"Бук-М3" - это высокомобильный многофункциональный зенитный ракетный комплекс средней дальности. Он предназначен для уничтожения летательных аппаратов всех типов во всех диапазонах их практического применения, обстрела радиоконтрастных наземных целей и поражения надводных целей в условиях интенсивного противодействия, как огневого, так и радиоэлектронного, говорится в справочном материале на сайте информационного агентства "Оружие России".

"Кавказский узел" ранее писал о применении военными зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М3" в ходе учений 26 апреля в Дагестане.