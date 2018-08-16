Шойгу рассказал о строительстве базы ВМФ в Каспийске

16 августа 2018, 03:19

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Каспийске, куда планируется передислокация из Астрахани Каспийской флотилии, будет создана полноценная военно-морская база. После передислокации, по расчетам мэрии, в Каспийске будет создано около пяти тысяч рабочих мест.

Как писал "Кавказский узел", 2 апреля была анонсирована передислокация Каспийской флотилии из Астрахани в Каспийск. Перевод флотилии на новое место базирования займет 2-3 года, предположил тогда адмирал Владимир Валуев. Это решение связано с возможностью участия военных моряков в борьбе с терроризмом на Северном Кавказе и в Сирии, считают опрошенные "Кавказским узлом" военные обозреватели и политологи.

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил на совещании по вопросу развития системы базирования Каспийской флотилии, что в Каспийске будет построена полноценная военно-морская база, пишет 15 августа ТАСС.

По его словам, она будет оборудована системами инженерного, навигационно-гидрографического и материально-технического обеспечения.

"Сейчас в рамках совершенствования системы базирования флотилии ведутся изыскательские работы по развитию Каспийской бухты, а также строительство объектов в порту Махачкала", - отметил он.

Кроме того, по словам Шойгу, сейчас завершается капитальный ремонт зданий и сооружений для размещения формируемого в этом году 177-го полка морской пехоты, а также обустраивается учебно-материальная база для отряда борьбы с подводно-диверсионными силами и средствами.

Министр обороны также отметил, что особое внимание будет уделено жилому фонду и сфере обслуживания военных и членов их семей.

Ранее, в мае текущего года мэр Каспийска Магомед Абдулаев заявил, что в связи с передислокацией флотилии в городе будет создано около пяти тысяч рабочих мест, а рядом с местом дислокации подразделений флотилии планируется построить новый микрорайон на три тысячи квартир, пишет "Звезда".

Первый этап строительства мест базирования кораблей Каспийской флотилии в Каспийске будет завершен в 2019 году, сообщает РИА "Дагестан".

В министерстве обороны заявили о проблемах базирования Каспийской флотилии в Астрахани

Каспийская флотилия – морская компонента Южного военного округа - действует в регионе Каспийского моря, говорится на сайте Минобороны РФ.

В состав флотилии входят надводные корабли, поисково-спасательные суда, авиация, береговые войска. Всего в состав флотилии за последние три года добавлены 18 новых кораблей и вспомогательных судов, в том числе три малых ракетных корабля проекта 21631 "Буян-М" ("Град Свияжск", "Углич" и "Великий Устюг"), которые вооружены универсальными ракетными комплексами "Калибр", и два десантных катера проекта 11770 типа "Серна". По словам Сергея Шойгу, в составе флотилии доля новых кораблей и катеров составляет 85 процентов (по данным на конец 2015 года), пишет "Военное обозрение".

После распада Советского союза Каспийская флотилия была поделена между Россией, Азербайджаном, Казахстаном и Туркменией, и российская ее часть перебазировалась из Баку в Дагестан и Астраханскую область.

Переезд флотилии в Каспийск в министерстве обороны объясняют климатическими причинами и не очень удачным расположением Астрахани. Так, советник начальника Генерального штаба адмирал Игорь Касатонов отметил, что Астрахань расположена в ста километрах от моря, и для того, чтобы попасть в Каспий, судам приходится идти еще шесть часов по реке, которая к тому же замерзает зимой и мелеет летом, пишет РБК.

Кроме того, по словам Касатонова, несмотря на то, что Каспийское море является закрытым, оно позволяет решать некоторые стратегические задачи в конфликтах, например, в Сирии. В частности, в ноябре 2015 года четыре корабля Каспийской флотилии обстреляли ракетами большой дальности "Калибр" позиции запрещенной в РФ террористической организации "Исламского государства" в Сирии.

Напомним также, что 12 августа главы стран "каспийской пятерки" (Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Туркмения) подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Основная часть моря после подписания документа останется в общем пользовании, а дно и недра будут поделены между странами.

Президент России Владимир Путин на саммите в Казахстане 13 августа сообщил о том, что в Каспийске до 2025 года будет построен глубоководный порт, который будет способен принимать суда с полезной нагрузкой от 15 до 25 тысяч тонн.

В октябре 2017 года врио главы Дагестана Владимир Васильев внес на рассмотрение парламента республики законопроект о введении налоговых льгот для резидентов территории опережающего социально-экономического развития "Каспийск". В частности, тех инвесторов, которые создадут в городе новые рабочие места и предприятия, предлагается освободить от налога на имущество и снизить налог на прибыль.