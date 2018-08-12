Участники V Каспийского саммита. 12 августа 2018 года. Фото: http://www.kremlin.ru/events/president/news/58296/photos/54966

12 августа 2018, 16:02

Подписана конвенция о правовом статусе Каспия

Главы стран "Каспийской пятерки" подписали сегодня в Казахстане конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Президенты России и Азербайджана назвали документ историческим.

Как писал "Кавказский узел", на IV Каспийском саммите в сентябре 2014 года президенты России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении впервые зафиксировали будущие договоренности по статусу Каспия. Тогда большую часть Каспия решено было оставить в общем пользовании.

Участники V Каспийского саммита рассмотрели ключевые аспекты сотрудничества на Каспии в различных сферах. Главы государств приняли Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря и подписали пакет межправительственных документов, сообщается сегодня на сайте президента России.

Под конвенцией подписались президент России Владимир Путин, азербайджанский лидер Ильхам Алиев, глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, главы Казахстана - Нурсултан Назарбаев и Ирана - Хасан Роухани.

Владимир Путин назвал саммит стран "Каспийской пятерки" встречей с эпохальным значением. "Важно, что конвенция четко регламентирует вопросы необходимых разграничений, режимов судоходства и рыболовства, фиксирует принципы военно-политического взаимодействия стран, гарантирует использование Каспия исключительно в мирных целях и неприсутствие на море вооруженных сил внерегиональных держав", - заявил он.

Основная площадь Каспийского моря после подписания документа останется в общем пользовании, а дно и недра будут поделены между странами. По словам российского президента, судоходство, рыболовство, научные исследования и прокладка магистральных трубопроводов будут согласованы всеми сторонами. "При реализации масштабных морских проектов в обязательном порядке учитывается экологический фактор", - сказал он.

Эксперты назвали важным в конвенции то, что все вышеназванные принципы становятся обязательными для исполнения, пишет РИА "Новости".

Ранее были сложности с определением статуса Каспия в качестве озера или моря, поскольку эти водные объекты регулируются разными положениями международного права. Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института СНГ Андрей Грозин назвал конвенцию "уникальным документом". По его словам, страны "Каспийской пятерки" создают "некий гибрид", нечто среднее между морским делением с выделением шельфа, свободной экономической зоны, рыболовной зоны, передает издание.

Примечание:

"В Азербайджане проходит заседание глав МИД прикаспийских стран", "Договор по безопасности на Каспии будет согласован до саммита в Баку", "В Баку проходит заседание прикаспийских государств по вопросам безопасности на Каспии".

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