Каспийск. Фото Шамиль Магомедов https://ru.wikipedia.org/wiki/Каспийск

13 августа 2018, 08:40

Путин анонсировал строительство глубоководного порта в Каспийске

Порт, который планируется построить в Каспийске до 2025 года, будет способен принимать суда с полезной нагрузкой от 15 до 25 тысяч тонн, сообщил Владимир Путин на пятом Каспийском саммите в Казахстане.

Как писал "Кавказский узел", 12 августа на пятом Каспийском саммите президенты России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении подписали конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Основная площадь Каспия после подписания документа останется в общем пользовании, а дно и недра будут поделены между странами.

"Запланировано строительство до 2025 года нового глубоководного порта Каспийска", - заявил на саммите Владимир Путин. По словам президента, порт будет способен принимать большегрузные суда с полезной нагрузкой от 15 до 25 тысяч тонн, сообщил 12 августа "Интерфакс".

В России реализуется стратегия развития морских портов в Каспийском бассейне до 2030 года, уточнил глава государства. "В ней определены перспективы комплексной модернизации каспийских морских коммуникаций, сопутствующей железнодорожной и автомобильной инфраструктуры", - процитировал Владимира Путина "Черновик".

Строительство глубоководного порта придаст еще больший виток развития Каспийску, которому оказывается поддержка по созданию территории опережающего развития, пишет РИА "Дербент".

Проект территории опережающего социально-экономического развития "Каспийск" направлен на привлечение инвестиций в Дагестан и стимулирование социального развития республики. Резидент ТОР должен в первый год работы инвестировать в свое предприятие не менее 5 миллионов рублей, создав минимум 20 новых постоянных рабочих мест, указано в постановлении правительства России от 24 марта 2017 года "О создании территории опережающего социально-экономического развития "Каспийск".

Напомним, что в октябре 2017 года врио главы Дагестана Владимир Васильев внес в парламент республики законопроект о налоговых льготах для резидентов ТОР "Каспийск". Он предложил освободить инвесторов, создающих в Каспийске новые предприятия и рабочие места, от налога на имущество и снизить для них налог на прибыль.

Отметим также, что 2 апреля была анонсирована передислокация Каспийской флотилии из Астрахани в Каспийск. Перевод флотилии на новое место базирования займет 2-3 года, предположил тогда адмирал Владимир Валуев. Это решение связано с возможностью участия военных моряков в борьбе с терроризмом на Северном Кавказе и в Сирии, считают опрошенные "Кавказским узлом" военные обозреватели и политологи.

Примечание:

"В Азербайджане проходит заседание глав МИД прикаспийских стран", "В Баку проходит заседание прикаспийских государств по вопросам безопасности на Каспии", "Договор по безопасности на Каспии будет согласован до саммита в Баку".

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