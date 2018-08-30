30 августа 2018, 17:34

Дагестанский конкурс управленцев заинтересовал москвичей и петербуржцев

Большинство победителей кадрового конкурса "Мой Дагестан" - местные жители, но также есть представители других регионов. Значительную долю победителей составила молодежь, некоторые не имеют управленческого опыта, сообщили сегодня организаторы.

"Кавказский узел" сообщал, что в финал конкурса управленцев "Мой Дагестан" прошли 226 человек, в основном местные жители. 21% из них не имеют управленческого опыта, сообщили власти. Премьер-министр Артем Здунов заверил, что все финалисты получат работу.

Опрошенные "Кавказским узлом" эксперты высказали различные мнения о конкурсе "Мой Дагестан". Низкие зарплаты на новой работе могут превратить победителей конкурса в коррупционеров, считает обозреватель Магомед Магомедов. Для решения проблемы кадров нужна сменяемость власти и реальные социальные лифты, а не конкурсы управленцев, заявил блогер Расул Кадиев. Главред "Нового дела" Гаджимурад Сагитов и журналист Тамерлан Магомедов указали на этот конкурс как на средство борьбы с коррупцией.

Церемония объявления и награждения победителей состоялась сегодня, говорится на сайте конкурса "Мой Дагестан". Там же опубликован список из 54 победителей.

Больше 70% из 54 победителей конкурса "Мой Дагестан" - местные жители, остальные из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Ставропольского края и Башкортостана, сообщил на церемонии объявления победителей в Махачкале гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

По данным организаторов, 44% победителей - молодые люди в возрасте до 35 лет. Самому молодому участнику 23 года, а самому старшему - 51 год. Среди победителей есть представители органов госвласти, местного самоуправления, работники сфер образования, здравоохранения, строительства, энергетики, финансов и страхования, информировал сегодня ТАСС.

Примечание:

"Минобразования Дагестана возглавил Ширали Алиев", "Главу ВС Дагестана выбирают за пределами республики", "Васильев назначил силовика своим полпредом в Центральном округе Дагестана".

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