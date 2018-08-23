Власти Дагестана рассказали о финалистах конкурса управленцев

23 августа 2018, 13:19

Каждый пятый из 226 финалистов этапа конкурса "Мой Дагестан", призванного обеспечить республике кадровый резерв, не имеет управленческого опыта. Задача конкурса - поиск людей, которые будут работать "не на себя", отметил врио главы республики Владимир Васильев.

Как писал "Кавказский узел", в июле победителям управленческого конкурса "Мой Дагестан" правительство республики предложило занять 10 должностей в министерствах сельского хозяйства, здравоохранения, строительства и ЖКХ, образования и науки, культуры, труда и социального развития и др. Всего же по итогам конкурса на должности в органах власти могут быть назначены до 200 участников конкурса кадрового резерва в зависимости от результатов, сообщили в оргкомитете.

Сбор заявок на конкурс "Мой Дагестан" проходил с 12 по 29 июля. В этот период проводился отбор по формальным квалификационным требованиям. С 30 июля по 16 августа проводился дистанционный этап - тестирование и проверка эссе, - после чего также формировался список участников финала. С 27 по 30 августа пройдет очный этап и будут выявлены победители по результатам деловой игры. Далее победителей ждет включение в кадровый резерв Дагестана, возможные назначения, участие в проектах команды развития республики, следует из информации на сайте конкурса "Мой Дагестан".

Представители всех субъектов России приняли участие в конкурсе, сообщил 22 августа председатель правительства Дагестана Артем Здунов на прошедшей в Махачкале пресс-конференции по итогам дистанционного отбора участников.

"К оценке конкурсантов были привлечены не имеющие личных интересов эксперты со стороны, что позволило обеспечить объективность результатов", - приведены его слова на сайте правительства Дагестана.

Участники конкурса подали 31 апелляцию

Среди финалистов конкурса 80,1% - жители Дагестана, 8,8% - Москвы, 2,2% - Московской области. Остальные представляют другие регионы России. Одна финалистка проживает в Пакистане, сообщил руководитель администрации главы и правительства РД Владимир Иванов.

По его данным, для участия в итоговых испытаниях конкурса приглашены 226 человек. Им предстоит пройти повторное тестирование, чтобы подтвердить свои высокие результаты. Всего же к участию в дистанционном этапе были допущены 6150 человек, 5475 из них прошли тестирование для определения управленческого потенциала. Возраст финалистов варьируется от 22 до 64 лет. 21% из них не имеет управленческого опыта, уточнил Иванов.

"181 [финалист] - жители Дагестана, 25 человек - Москва и Московская область, три участника - Краснодар и Ставропольский край, по два представителя - Санкт-Петербург, Калининград, Ханты-Мансийск, по одному - Владимир, Волгоградская, Калининградская, Тюменская области, Кабардино-Балкарская и Чеченская республики, Башкортостан, одна коллега из Пакистана", - цитирует Иванова ТАСС.

Мы ждем, что финалисты этого конкурса обеспечат экономический прорыв республики и выведут Дагестан на передовые позиции и в части экономики

Он также отметил, что среди финалистов есть доктора и кандидаты наук, а также люди, имеющие два высших образования и более. Всего в финале примут участие представители 38 различных отраслей, сообщается на сайте администрации.

"Мы ждем, что финалисты этого конкурса обеспечат экономический прорыв республики и выведут Дагестан на передовые позиции и в части экономики", – заявил руководитель администрации.

Член Наблюдательного совета конкурса, ректор Дагестанского госуниверситета народного хозяйства Яхья Бучаев акцентировал внимание на том, что основные принципы конкурса – открытость, объективность и прозрачность – не были нарушены.

"Для удобства участников был задействованы инфраструктуры многофункциональных центров, свои площадки для прохождения дистанционного тестирования также предоставили три высших учебных заведения... Нарушений и дисквалификаций не было", – сказал он.

По его словам, от участников конкурса поступила 31 апелляция, "после рассмотрения три заявки были удовлетворены".

Васильев предостерег бывших управленцев от попыток дать взятки

Ранее врио главы Дагестана Владимир Васильев заявил, что основной задачей конкурса является поиск людей, которые работают "не на себя, а на дагестанский многонациональный народ, на детей". "Это наша святая задача", – подчеркнул Владимир Васильев 20 августа на еженедельной планерке.

Он упомянул про конкурс управленцев в контексте ситуации с уголовным преследованием дагестанских чиновников, сказав, что республике требуются люди "с иной мотивацией".

Не надо ходить и искать, кому дать взятку, чтобы остановить процесс! Неужели до сих пор непонятно?! Надо прийти, повиниться и вернуть деньги, которые украли у народа

Васильев добавил, что "ситуация в республике не безнадежная". При этом он обратился к чиновникам, которые находятся под следствием, предупредив их "не пытаться давать взятку для закрытия дела".

"Хочу предупредить всех тех, кто пытается на чужбине пересидеть, и в отношении тех, у кого есть возможности, так сказать, выбирать свое поведение: не надо ходить и искать, кому дать взятку, чтобы остановить процесс! Неужели до сих пор непонятно?! Надо прийти, повиниться и вернуть деньги, которые украли у народа, в том числе и у детей", - цитирует Васильева РИА "Дагестан".

Напомним, в феврале Васильев назвал борьбу с коррупцией новым приоритетом властей республики после ликвидации вооруженного подполья. Он также пообещал дагестанским чиновникам проверки на полиграфе. В конце июня источники сообщили, что Путин выдвинет кандидатуру Васильева на должность главы Дагестана, ожидая от него продолжения курса на борьбу с коррупцией в республике и дальнейших "зачисток".

Более 200 чиновников в Дагестане привлечены к ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства, сообщил Васильев Путину 10 июля.

На тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане" "Кавказский узел" размещает новости об арестах чиновников, обысках и кадровых перестановках в органах власти Дагестана.