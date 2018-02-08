Новый премьер Дагестана анонсировал масштабную борьбу с коррупцией

08 февраля 2018, 01:11

Артем Здунов, назначенный 7 февраля, главой правительства Дагестана, пообещал вернуть бизнес в правовое поле, вывести экономику из тени и разобраться с нарушениями в строительной отрасли. Попытка резко переломить коррупционную основу системы приведет к серьезным конфликтам и вряд ли увенчается успехом, предположила Ирина Стародубровская.

Как сообщал "Кавказский узел", правительство Дагестана было отправлено в отставку вечером 5 февраля. Этому предшествовало задержание врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова, его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования и науки республики Шахабаса Шахова. 6 февраля Васильев предложил на место Гамидова министра экономики Татарстана Артема Здунова.

Указ о назначении Артема Здунова главой дагестанского правительства был опубликован 7 февраля на сайте главы республики. "Назначить Здунова Артема Алексеевича председателем правительства Республики Дагестан", - говорится в документе.

До подписания указа назначение поддержали депутаты парламента Дагестана. Процедура дачи согласия для назначения Здунова премьер-министром Дагестана заняла около 40 минут. Представляя кандидата парламентариям, Владимир Васильев упомянул, что предыдущий состав правительства "сделал немало хорошего, и есть чем гордиться", сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Одной из основных задач для нового руководителя правительства Васильев назвал борьбу с теневой экономикой. Он рассказал, что работал "на высоком уровне", выбирая кандидатуру на пост премьера.

"В резерве администрации президента России я обнаружил фамилию Здунова, ознакомился с его биографией и попросил поговорить с ним. На первое обращение к президенту Татарстана поступил отказ, потом была моя поездка в Татарстан, коллеги из Татарстана приезжали в Дагестан. После этого принято решение рекомендовать Здунова на пост премьера правительства Дагестана", - рассказал Васильев, отметив, что Татарстан по уровню экономического развития, собираемости налогов и притоку инвестиций занимает лидирующие позиции.

Артему Здунову доверяют федеральные власти, обратил внимание Васильев. "Те проекты, которые он защищал, представляя Татарстан, были успешны. Это очень важно в нашей с вами ситуации. Поэтому я с чистой совестью предлагаю вам эту кандидатуру. Я за нее несу ответственность", - процитировал врио Дагестана "Интерфакс".

39-летний Артем Здунов окончил Казанский финансово-экономический институт и до 2010 года занимался научной деятельностью, имеет степень кандидата экономических наук. С 2010 по 2014 год Здунов был заместителем министра экономики Татарстана, а в октябре 2014 года возглавил республиканское министерство экономики.

Здунов пообещал вывести экономику из тени

Артем Здунов в своем выступлении назвал своими первоочередными задачами повышение собираемости налогов, борьбу с теневой экономикой, обеспечение прозрачности госзакупок и развитие туристического потенциала Дагестана.

На предложение спикера парламента Хизри Шихсаидова задать вопросы кандидату в премьеры откликнулись трое депутатов: Гамид Аскерханов спросил, будет ли меняться бюджет республики, Яхъя Гаджиев поинтересовался перспективами поддержки виноградарства как основной бюджетообразующей отрасли республики, а Сейфулах Исаков попросил обратить внимание на состояние земель сельскохозяйственного назначения.

Здунов кратко ответил, что бюджет республики изменится в случае наращивания ее собственных доходов, а все пожелания депутатов он учтет в ходе дальнейшей работы.

Избрание Здунова на должность премьер-министра не было единогласным - пятеро из 75 присутствовавших на заседании депутатов проголосовали против, еще двое воздержались. Бывший премьер-министр Дагестана Абдусамад Гамидов был утвержден парламентом Дагестана единогласно, отмечается в его биографической справке, размещенной на "Кавказском узле".

После заседания парламента Владимир Васильев и Артем Здунов ответили на вопросы журналистов. На вопрос о том, будет ли задействован кадровый резерв Татарстана для замещения вакантного поста мэра Махачкалы, врио главы Дагестана ответил отрицательно. "Кадровый резерв Татарстана не будет задействован. Будем работать с нашим", - заявил Васильев. "В Дагестане очень много умных, предприимчивых людей. Будем работать с ними", - добавил Здунов.

Отвечая на вопрос о том, планируются ли сокращения в министерствах и изменения в структуре правительства - увеличение или уменьшение численности министерств или количества вице-премьеров, Васильев заявил, что "изменения будут, но они будут исходить не из количества, а из качества результатов работы".

Стародубровская: резкая "борьба с коррупцией" чревата параличом экономики и народным гневом



Говоря о повышении собираемости налогов, Артем Здунов несколько раз подчеркнул необходимость возвращения бизнеса "в правовое поле" и отдельно обратил внимание на строительную отрасль.

"За то время, что я нахожусь в республике, бросается в глаза большое количество недостроенных объектов. Этому вопросу будет уделено повышенное внимание, и тут в первую очередь нужно привести в порядок вопросы кадастрового учета земель и имущества. Строительство нового жилья обязательно должно обеспечиваться необходимой инженерной инфраструктурой, социальными объектами, поэтому правительство серьезно займется вопросами сбора, сортировки и переработки твердых коммунальных отходов. Особое внимание надо отвести вопросам водоотведения и канализации. Особенно эти вопросы актуальны в столице", - процитировало Здунова издание "Молодежь Дагестана".

Незадолго до ареста мэра Махачкалы Мусы Мусаева Владимир Васильев критиковал власти столицы из-за точечной застройки. Врио главы Дагестана заявлял в частности, что "просто сносом незаконных объектов задачу не решить", обещая при этом избавиться от чиновников, "которые не способны работать". С 17 января в Дагестане находятся сотрудники Генпрокуратуры, которые, по словам Васильева, проверят и ситуацию с хаотичной застройкой Махачкалы, и с выделением земельных участков в городе.

Коррупционная составляющая в России, и в частности на Северном Кавказе, стала устойчивой частью социальной системы, поэтому резкое начало активной борьбы с коррупцией обещает негативные последствия, отметила автор научных работ о Северном Кавказе, руководитель направления "Политическая экономия и региональное развитие" Института Гайдара Ирина Стародубровская.

"В истории известны случаи, когда "борьба с коррупцией" без учета местных реалий приводила к параличу экономики и народным волнениям. Кроме того, сразу выяснится, что из прежних практик многие извлекали какую-никакую выгоду. Многие в Дагестане согласны отказаться от фальшивых пенсий и инвалидностей? А как при исчезновении коррупции будут расплачиваться с долгами семьи, заплатившие за то, чтобы пристроить любимое дитя в полицию или прокуратуру? Список потерпевших от борьбы с коррупцией можно продолжить, причем в достаточно неожиданных направлениях. Так, значительная часть замечательных дагестанских народных промыслов в основном существует как раз за счет того, что... обслуживает коррупцию - изготовляет для "больших людей" дорогие уникальные подарки", - написала Стародубровская на своей странице в Facebook.

Комментируя в октябре 2017 года назначение врио главы Дагестана, эксперт в области социально-экономического развития регионов, профессор МГУ Наталья Зубаревич предположила, что Владимир Васильев, будучи силовиком, не уделит достаточного внимания экономическому развитию республики. Вопреки этим ожиданиям, Васильев выбрал для назначения премьером Дагестана экономиста.

Стародубровская подчеркнула, что перед новой командой стоят трудновыполнимые задачи. "Во-первых, сломать сложившиеся рутинные практики, при том, что это неизбежно вызовет достаточно массовое недовольство, а социальная стабильность - это наше все. Во-вторых, найти людей, способных поддерживать новые практики и просто качественно выполнять свою работу. Мне кажется, что единственный способ если не решить, то приступить к решению проблемы на Северном Кавказе - это развивать и обучать северокавказскую молодежь, готовя из нее новую элиту. Не делая при этом различий между светскими и религиозными, богатыми и бедными. Сейчас очередной раз выбрана другая модель. Посмотрим, что из этого получится. Оптимизма у меня нет", - написала она.