Кизилюрт. Дагестан. Фото: Артур Мамедов http://www.odnoselchane.ru

06 февраля 2018, 14:56

Глава Кизилюрта заподозрен в махинациях с землей

Против бывшего главы Кизилюрта Устархана Алюкова, уже осужденного за превышение полномочий, возбуждены два новых дела по той же статье.

Как писал "Кавказский узел", Устархан Алюков, который возглавлял Кизилюрт с 2008 по 2013 годы, в октябре 2017 года был приговорен к четырем годам условного заключения по делу о незаконной продаже пакета акций "РусГидро". Суд признал его виновным по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Дагестанские следователи возбудили в отношении Устархана Алюкова два уголовных дела по ч. 2 ст. 286 УК РФ, сообщила сегодня пресс-служба СУ СКР по Дагестану.

По версии следствия, в 2012 году Алюков передал в собственность двум местным жителям земельные участки в Кизилюрте площадью 600 и 500 квадратных метров. При этом чиновник знал, что участки являются федеральной собственностью, говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Следователи проводят обыски и выемку документации, уточнила пресс-служба управления.

Часть 2 ст. 286 УК РФ предусматривает от 100 тысяч рублей штрафа до семи лет лишения свободы.

Напомним, что по аналогичному обвинению арестован мэр Махачкалы Муса Мусаев, задержанный 19 января. Следователи предполагают, что он причинил бюджету ущерб на 80 миллионов рублей при выделении земли коммерческой фирме.

С 3 февраля под стражей по делу о превышении должностных полномочий также находится главный архитектор Махачкалы Магомедрасул Гитинов. При составлении градостроительного плана он нарушил границы земельного участка, чем нанес бюджету ущерб примерно на четыре миллиона рублей, считает следствие.

Ранее, 17 января, стало известно о том, что в Дагестан прибыла комиссия Генпрокуратуры для проверки ситуации с хаотичной застройкой и выделением земель. Опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские журналисты связали проверку Генпрокуратуры с недоверием местным силовикам.

Примечание:

"Мусаев сравнил свою деятельность в Махачкале с работой Путина", "В администрации Табасаранского района прошли обыски", "Источники сообщили об обысках в офисе и дома у мэра Махачкалы".

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  • Виноградов отказался признать вину в помощи террористам

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