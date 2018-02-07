Артем Здунов избран главой правительства Дагестана

07 февраля 2018, 16:04

Избрание кандидатуры министра экономики Татарстана Артема Здунова на должность председателя правительства Республики Дагестан не было единогласным. Против высказались 5 из 75 присутствовавших на заседании депутатов Народного Собрания, еще двое - воздержались.

Как сообщал "Кавказский узел", врио главы Дагестана Владимир Васильев 5 февраля отправил в отставку правительство республики после того, как были задержаны и доставлены в Москву врио главы правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования и науки республики Шахабас Шахов. 6 февраля Васильев предложил на место Гамидова министра экономики Татарстана.

При обыске у Абдусамада Гамидова были изъяты золотой пистолет ТТ, пистолеты "Беретта", ПМ и два автомата Калашникова, а также боеприпасы, заявили 5 февраля следователи. Гамидов и его замы были обвинены в мошенничестве на 100 миллионов рублей.

"Врио главы Дагестана Владимир Васильев вчера, 6 февраля, внес на рассмотрение парламента кандидатуру Артема Здунова. Депутаты на сессии народного собрания рассмотрели и одобрили его кандидатуру на должность председателя правительства Дагестана", - цитирует сегодня представителя парламента РИА "Новости".

За назначение Здунова на должность председателя правительства проголосовали 68 депутатов Народного собрания Дагестана, против - 5, двое воздержались, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

На сайте правительства Татарстана, по данным на 15.45 мск 7 февраля, Здунов Артём Алексеевич указан как министр экономики Республики Татарстан.

Бывший премьер-министр Дагестана Абдусамад Гамидов был утвержден парламентом Дагестна единогласно, отмечается в биографической справке "Гамидов Абдусамад Мустафаевич", размещенной на "Кавказском узле".