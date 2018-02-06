Васильев предложил на место Гамидова министра экономики Татарстана

06 февраля 2018, 13:39

Дагестанские парламентарии назначили на 7 февраля рассмотрение кандидатуры 39-летнего министра экономики Татарстана Артема Здунова на должность главы правительства.

Как писал "Кавказский узел", 5 февраля после задержания врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителей Владимир Васильев отправил в отставку правительство республики.

Абдусамад Гамидов и его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования Шахабас Шахов обвинены в мошенничестве на более чем 100 миллионов рублей, выделенных на соцсферу и инвестпрограмму Дагестана. Расследованием занимается центральный аппарат СКР, задержанные чиновники доставлены в Москву.

Врио главы Дагестана Владимир Васильев предложил назначить на место Абдусамада Гамидова министра экономики Татарстана Артема Здунова, сообщил сегодня представитель парламента Дагестана.

"Кандидатура министра экономики Татарстана на пост премьера будет рассмотрена депутатами Народного собрания Дагестана завтра, 7 февраля", - приводит его слова "Интерфакс".

Эту информацию подтвердили два источника, близких к руководству Дагестана. "Васильев сильно ориентируется на Татарстан, и, видимо, хочет изменить либо внедрить новые правила игры, по которым должны жить элиты региона", - приводит сегодня слова одного из них РБК.

Вчера, 5 февраля, Дагестан посетил президент Татарстана Рустам Минниханов. "Васильев уже ездил к Минниханову и жаловался, что качество кадров в Дагестане низкое, тогда Минниханов предложил ему брать людей в Татарстане", - объяснил источник издания.

Кандидат экономических наук Артем Здунов родился в мае 1978 года в Казани. С 2010 по 2014 годы был замминистра экономики Республики Татарстан, а с октября 2014 года возглавляет министерство, информирует сайт Минэкономики Татарстана.