Васильев отправил правительство Дагестана в отставку

05 февраля 2018, 21:57

Врио главы Дагестана Владимир Васильев назначил временно исполняющим обязанности премьер-министра республики Анатолия Карибова.

Как писал "Кавказский узел", сегодня силовиками были задержаны и доставлены в Москву глава правительства Дагестана Абдусамад Гамидов и его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов. Чиновников подозревают в мошенничестве.

Владимир Васильев сегодня подписал указ о назначении врио председателя правительства Дагестана первого заместителя председателя правительства республики Анатолия Карибова. "Возложить временное исполнение обязанностей председателя правительства Республики Дагестан на Карибова Анатолия Шамсутдиновича. Поручить правительству Республики Дагестан продолжить выполнение своих функций до сформирования нового правительства Республики Дагестан", - говорится в указе, размещенном на сайте главы Дагестана.