05 февраля 2018, 21:57
Васильев отправил правительство Дагестана в отставку
Врио главы Дагестана Владимир Васильев назначил временно исполняющим обязанности премьер-министра республики Анатолия Карибова.
Как писал "Кавказский узел", сегодня силовиками были задержаны и доставлены в Москву глава правительства Дагестана Абдусамад Гамидов и его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов. Чиновников подозревают в мошенничестве.
Владимир Васильев сегодня подписал указ о назначении врио председателя правительства Дагестана первого заместителя председателя правительства республики Анатолия Карибова. "Возложить временное исполнение обязанностей председателя правительства Республики Дагестан на Карибова Анатолия Шамсутдиновича. Поручить правительству Республики Дагестан продолжить выполнение своих функций до сформирования нового правительства Республики Дагестан", - говорится в указе, размещенном на сайте главы Дагестана.
"Источники сообщили об обысках в офисе и дома у мэра Махачкалы", "Суд оставил Амирова в колонии", "Журналисты связали рост акций протеста в Дагестане с приходом Васильева".
06 февраля 2018, 05:26
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Вице-премьером Абхазии назначен Роман Шоуа
Президент Абхазии подписал указ об освобождении Беслана Эшбы от должности вице-премьера. Новым вице-премьером стал Роман Шоуа.
06 февраля 2018, 05:25
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Активист штаба Навального в Майкопе оштрафован за демонстрацию символов нацизма
Суд в Майкопе признал Павла Михайличенко виновным в пропаганде нацистской символики и назначил ему штраф в размере 2 тысяч рублей, сообщил сам активист.
06 февраля 2018, 04:43
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Дагестанские журналисты рассказали о расколе в "мекегинском" клане
Увольнение сестры мэра Избербаша Абдулмеджида Сулейманова напрямую не связано с делом бывшего премьера республики Абдусамада Гамидова, заявили опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские журналисты. По их данным, Гамидов со времен правления Рамазана Абдулатипова находится в конфронтационных отношениях со своими двоюродными братьями Магомедом и Абдулмеджидом Сулеймановыми.
06 февраля 2018, 03:26
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Правозащитники: Европарламент взял на особую заметку дело Титиева
Арест главы чеченского отделения Правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева Европейский парламент планирует обсудить 8 февраля. "Мемориал" передал материалы по делу Титиева в Европарламент, сообщил член правления центра Олег Орлов. Европарламент на межгосударственном уровне показывает, что преследование Титиева - не рядовой случай, а посягательство на само правозащитное движение, заявила директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская.
06 февраля 2018, 02:44
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Шесть неразорвавшихся боеприпасов найдены на территории села в Азербайджане
Специалисты Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) обнаружили на территории села в Агстафинском районе три гранаты, два пакета со взрывчаткой и артиллерийский снаряд.
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05 февраля 2018, 11:151
Учительница волгодонского лицея уволена после конфликта с ученицей
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05 февраля 2018, 11:061
Гамидов прибыл на допрос в дагестанское УФСБ
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05 февраля 2018, 05:35
"Европейская Грузия" выдвинула Гиги Угулаву кандидатом в депутаты парламента
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05 февраля 2018, 03:371
Родители учеников Долаковской школы потребовали пустить школьный автобус
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04 февраля 2018, 01:56
222 семьи в Нагорном Карабахе получили 4000 долларов за рождение четвертого ребенка
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03 февраля 2018, 23:41
Участники митинга в Сочи заявили о проблемах с оформлением земель
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06 февраля 2018, 00:46
Суд в Цхинвале продлил срок ареста Кабисова
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05 февраля 2018, 21:572
Васильев отправил правительство Дагестана в отставку
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05 февраля 2018, 21:521
МЧС предупредило об опасности лавин в восьми регионах юга России
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05 февраля 2018, 17:48
Обжалован арест главного архитектора Махачкалы
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05 февраля 2018, 15:00
Подача тепла жителям ставропольского поселка восстановлена
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05 февраля 2018, 12:34
Дагестанские силовики задержали Шахабаса Шахова
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05 февраля 2018, 11:411
Выборы президента Азербайджана назначены на 11 апреля
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05 февраля 2018, 09:42
Силовики начали обыски в домах премьера Дагестана и его замов
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20 июня 2017, 23:59Отправляйте сообщения и фото на «Кавказский Узел» через WhatsApp и Telegram
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10 января 2018, 10:01Огтай Гюльалиев выбран первым среди равных на третьем этапе конкурса "Герой Кавказа - 2016"
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06 февраля 2018, 04:43
Дагестанские журналисты рассказали о расколе в "мекегинском" клане
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05 февраля 2018, 22:072
Абдулатипов раскритиковал задержания Гамидова и его замов
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05 февраля 2018, 15:224
Гамидов Абдусамад Мустафаевич
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30 января 2018, 16:254
Магомедов Магомедсалам Магомедалиевич
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30 января 2018, 15:4838
Керимов Сулейман Абусаидович
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05 февраля 2018, 15:32Об уровне медицины в Дагестане
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05 февраля 2018, 14:48В Северной Осетии местные жители обнарушили десятки тел баранов, сброшенных в родник
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05 февраля 2018, 14:46В Нальчике открывается первая персональная выставка Мухамеда Кипова
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05 февраля 2018, 14:44Выставка Лейлы Изабакаровой в Национальном музее Дагестана
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05 февраля 2018, 11:50Как живет прокурор Левашинского района
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31 января 2018, 11:2682
Выходцы с Кавказа в рядах ИГ (ИГИЛ)*
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17 января 2018, 11:121
Дальнобойщики против «Платона»: сдулся ли протест?
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29 января 2018, 15:26
Инфографика. Статистика жертв на Северном Кавказе за 2017 год по данным Кавказского Узла
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15 января 2018, 18:17
Инфографика. Статистика жертв на Северном Кавказе в четвертом квартале 2017 года по данным Кавказского Узла
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05 февраля 2018, 17:06
BERG...man TbilisiАбдулатипов вступился "за своих"... Сколько же Кремль наплодил и плодит "цахесов"? 22
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05 февраля 2018, 16:33
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