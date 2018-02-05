Абдулатипов раскритиковал задержания Гамидова и его замов

05 февраля 2018, 22:07

Задержание главы правительства Дагестана и его заместителей счел "кампанейщиной" бывший глава республики Рамазан Абдулатипов. Вместо борьбы с коррупцией эти задержания лишь "держат республику в нервно-психологическом напряжении", заявил Абдулатипов.

Как писал "Кавказский узел", сегодня силовиками были задержаны и доставлены в Москву глава правительства Дагестана Абдусамад Гамидов и его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов. Чиновников подозревают в мошенничестве при реализации социальных программ в республике. Сегодня вечером врио главы Дагестана отправил правительство республики в отставку.

Рамазан Абдулатипов, возглавляя Дагестан, делал ставку на "мекегинский" клан, в который входит Абдусамад Гамидов, ранее отмечали дагестанские журналисты. По их словам, под влиянием этой группы находятся три дагестанских города: Махачкала, Каспийск, Избербаш. Журналисты обращали внимание, что интересы "мекегинского" клана также представляет мэр Махачкалы Муса Мусаев, арестованный 24 января по обвинению в превышении должностных полномочий. По подозрению в превышении полномочий также был заключен под стражу главный архитектор города Магомедрасул Гитинов.

Абдулатипов счел задержания "политически неверными"

По мнению Абдулатипова, громкие задержания в Дагестане напоминают о предложении председателя ЛДПР Владимира Жириновского обнести Северный Кавказ колючей проволокой.



"Такие предложения уже были по Чечне - окружить колючей проволокой. Если есть конкретные обвинения по конкретным вопросам, надо разбираться, а не проводить кампанию и держать республику в таком нервно-психологическом напряжении", — заявил Абдулатипов.

Решения о задержании ряда дагестанских чиновников также являются "политически неверными", считает Абдулатипов.

"Идут президентские выборы, и в этот момент фактически дискредитируется вся власть республики. Это не нужно делать, еще раз подчеркиваю, борьба с криминалом в Дагестане шла не менее активно и до моего ухода, правоохранительные органы [тогда] очень многое сделали для того, чтобы очистить Дагестан. Я поменял 26 глав районов, два раза поменял правительство. И фигуранты были соответствующим образом привлечены к ответственности, но, я еще раз говорю, мы не превращали это в кампанию", - цитирует сегодня бывшего главу Дагестана издание РБК.

В комментарии изданию Абдулатипов также заявил о том, что привел республику "более или менее в порядок, выводя ее из реанимационного состояния".

"Тут надо очень осторожно, очень разумно действовать, чтобы потом не было осложнений, потому что могут быть очень негативные последствия от этой кампанейщины. Надо, чтобы избежали этого налета недоверия и подозрения в отношении Дагестана и дагестанцев. Никто и никуда не убегает, никто не прячется… Дагестан и дагестанцы изменились, а мнение о дагестанцах в Москве не изменилось. К сожалению, ​ отсюда и идут эти вопросы", — заключил Абдулатипов.

Председателем правительства Гамидов стал при Абдулатипове

С точкой зрения Абдулатипова согласился глава фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов. Он выразил уверенность, что последние события в Дагестане "достаточно сильно дестабилизируют управленческую ситуацию в республике".



"Старая элита демонтируется, а где набирать новых, знающих регион и в то же время не вовлеченных в какие-то коррупционные истории, — это достаточно серьезная проблема и серьезный управленческий вызов", — цитирует Виноградова РИА "Новости".



Председателем правительства Гамидов стал при Абдулатипове, при этом не входя в клан бывшего главы региона, в свою очередь заявил сегодня обозреватель дагестанской газеты "Черновик" Магомед Магомедов.

"В принципе он [Гамидов] всегда представлял интересы именно во власти, интересы "мекегинского" клана, но этот клан отличается тем, что он никогда не был настолько амбициозным, чтобы задавать свои какие-то правила игры. Он всегда был абсолютно лоялен федеральному центру, он всегда был лоялен республиканской власти, и кто бы ни пришел, они всегда были готовы договариваться, подчиняться существующей власти. А что там происходило затем, это уже как бы вопросы к правоохранительным органам, но, так или иначе, эта способность Гамидова быть человеком системы устраивала всех предшественников Васильева", - приводит слова Магомедова издание "Эхо Кавказа".

Отсутствие у федерального центра четкой стратегии по борьбе с коррупцией в Дагестане может привести к началу масштабного передела собственности в республике, заявили сегодня "Кавказскому узлу" дагестанские журналисты в связи с задержанием главы правительства Дагестана и его заместителей. По их предположению, у силовиков после задержания ряда дагестанских чиновников "могут возникнуть вопросы и к Рамазану Абдулатипову".

Избрать Абдусамада Гамидова председателем правительства Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов предложил 25 июля 2013 года. Депутаты Народного собрания Дагестана единогласно проголосовали за утверждение Абдусамада Гамидова председателем правительства республики, отмечается в размещенной на "Кавказском узле" биографии Абдусамада Гамидова.