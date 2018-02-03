03 февраля 2018, 18:17

Главный архитектор Махачкалы заключен под стражу

Суд в Махачкале вынес решение об аресте Магомедрасула Гитинова на 10 суток. Защита выразила несогласие с решением суда.

Как писал "Кавказский узел", 2 февраля силовики провели обыски в здании Управления архитектуры администрации Махачкалы. Главный архитектор Магомедрасул Гитинов был задержан и доставлен на допрос, после чего помещен в изолятор временного содержания.

Гитинов заподозрен в превышении должностных полномочий, он нанес ущерб бюджету на 4 миллиона рублей, сообщило следствие.

Главный архитектор подозревается в совершении преступления по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ (совершение действий, явно выходящих за пределы полномочий, с причинением тяжких последствий). Следователь попросил суд арестовать Гитинова, поскольку, "оставаясь на свободе, он может оказать давление на свидетелей по делу, способствовать уничтожению доказательств, подтверждающих его вину, препятствовать следствию". Преступление, в котором подозревают главного архитектора, относится к категории тяжких, отметил он.

Следователь также заявил, что состояние здоровья и семейное положение Гитинова позволяют заключить его под стражу, передает корреспондент "Кавказского узла".

Адвокат Гитинова Ринат Гамидов, напротив, заявил, что оснований для заключения под стражу нет. По его словам, преступление в совершении которого подозревают Гитинова, имело место в 2014-2015 годах, и "срок сообщения о преступлении давно истек".

Гамидов также отметил, что уголовное дело в отношении архитектора возбуждено давно, и "если бы Гитинов хотел что-то уничтожить, то давно бы это мог сделать, но ничего подобного не предпринял".

По мнению адвоката, интерес к делу Гитинова начался "из-за политических изменений, произошедших в республике". Ринат Гамидов также просил суд учесть возраст, положительную характеристику Гитинова и то, что он не имеет судимости, и отпустить его под домашний арест.

Советский районный суд постановил арестовать Гитинова на десять суток до предъявления обвинения. Если за десять суток обвинение архитектору будет предъявлено, то арест продлится до двух месяцев. Адвокат намерен обжаловать решение об аресте.

Примечание:

"Мусаев сравнил свою деятельность в Махачкале с работой Путина", "В администрации Табасаранского района прошли обыски", "Главный архитектор Махачкалы оштрафован за волокиту".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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